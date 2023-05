Lousteau se refirió a la situación de "Pepín" Rodríguez Simón y consideró que "tiene que responder a la Justicia"

Sobre esta división, expresó: "Yo desde hace mucho tiempo tengo una postura y una visión sobre la Argentina y sobre el Estado".

"En el país de la desigualdad, si vos tuviste la suerte que en la lotería previa al nacimiento, te fue bien entonces gran parte de tu vida está solucionada. Yo no creo en eso, por eso creo en el Estado. Los países funcionan bien cuando el Estado funciona bien", argumentó el Senador.

Luego continuó su explicación: "Hace mucho tiempo vengo diciendo esto, entonces en la categoría paloma o no paloma, yo peleo por tener ese Estado, por un Estado sobrio y un Estado que desde la incomodidad de los que vamos a gestionar se gana más cómoda la vida. Quiero llenar de gente el Estado así. Que venga a ser un servicio, que sea más sobrio y efectivo. No me gusta palomas o no palomas porque para hacer sobrio un Estado tenés que pelear un montón".