Luis Caputo respondió a Jorge Macri por los subsidios a los colectivos: "No es un tema nacional"

Más temprano esta mañana, Jorge Macri presionó al Poder Ejecutivo para que mantenga el subsidio a los colectivos y afirmó que " la gente no está en condiciones de poder absorber un aumento de esa magnitud ". Durante una conferencia de prensa, el dirigente porteño detalló que, actualmente, " la ciudad paga el 55% del subsidio " y aseguró que la ciudad " tiene la decisión de sostener la porción de subsidios " y que, desde el gobierno de la capital están dialogando con la Nación para que "no retire su porción del subsidio".

Ante esto Caputo fue tajante y le aseguró al jefe de gobierno porteño que lo que está haciendo es "igualar la situación que existe en todas las provincias" con lo que ocurre con la Ciudad y Provincia de Buenos Aires. "Desde que llegué tengo a todos los gobernadores encima preguntándome porqué siguen subsidiando y no tiene ninguna lógica. ¿Por qué el contribuyente de Misiones o de Entre Ríos tiene que estar subsidiando al que viaja en colectivo en capital?", justificó el ministro.

"Nosotros primero damos la tarifa social a 5.3 millones de ciudadanos y seguimos subsidiando las 113 líneas interjurisdiccionales. Lo único que ahora queda en función de tanto Capital como Provincia es que ellos deciden si van a querer darle el subsidio o no del boleto integrado a sus ciudadanos", continuó Caputo en referencia al fin de la red SUBE.

"No hay duda, es un tema de sentido común. Estaba mal antes. Es plata que sí puede absorber tanto Provincia como Ciudad", sentenció el Ministro de Economía.

Caputo se refirió al conflicto por la coparticipación de CABA

El conflicto por el transporte no es el único que mantienen entre la Ciudad de Buenos Aires y la administración nacional dirigida por Javier Milei. Hace tan solo unos días, Macri volvió a reclamar al Gobierno el pago de la deuda por los fondos de la coparticipación, a la que calificó como "descomunal".

El alcalde porteño detalló que el monto del saldo adeudado asciende a u$s5.000 millones, si se tiene en cuenta 48 meses y se calculan montos entre 60, 70, 80, hasta u$s100 millones según los meses y las actualizaciones. "A partir de agosto empezaron a pagar pero en una modalidad que no respeta el fallo de la Corte, con lo cual reconozco el esfuerzo del Gobierno pero hay un incumplimiento del fallo", sostuvo Jorge Macri.

Desfile Dia de la Independencia Javier Milei Coparticipación Jorge Macri Victoria Villaruel Jorge Macri reclama un monto del saldo adeudado asciende a u$s5.000 millones. Mariano Fuchila

Ante esto, Caputo respondió: "Se dice que no estamos cumpliendo con el fallo de la Corte, cosa que no es cierto. No sólo que estamos pagando el 2,95% de coparticipación sancionado por la Corte, sino que lo estamos pagando por adelantado todos los viernes".

En esta línea, el Ministro de Economía detalló que el conflicto actual está en la forma de pago en la que se realiza el monto adeudado por la coparticipación. En este sentido, Caputo explicó que la ciudad quiere que sea "por goteo diario" en lugar de la manera en que se realiza actualmente.

De esta manera, el funcionario nacional justificó su ausencia en la última audiencia que se llevó a cabo la semana pasada. "Por eso yo no fui a la reunión esta, porque no me correspondía. Era una discusión legal y técnica de si tiene que ser por goteo o como lo estamos pagando nosotros".

"Que quede claro para toda la audiencia que la Nación si está cumpliendo y lo está pagando por adelantado", sentenció el ministro.