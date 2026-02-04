Luis Caputo reveló cuál es la casa de ropa importada en la que se viste

El ministro de Economía defendió la apertura comercial, explicó su postura frente a la industria textil y aseguró que la baja de precios beneficia al conjunto de los consumidores.

“ Massimo Dutti ”, respondió Caputo cuando le consultaron por el saco que llevaba puesto durante la entrevista. Ante la repregunta sobre dónde realizaba esas compras, fue aún más preciso: “ En Estados Unidos ”. Y agregó: “ Este es un saco que debe tener 15 años seguro, así que ya ni me acuerdo el precio ”.

Lejos de presentar la marca como un consumo de lujo, el ministro la describió como accesible. “ Massimo Dutti es una casa relativamente buena y barata ”, afirmó, en línea con su argumento de que la indumentaria importada ofrece mejores precios y calidad que los disponibles históricamente en el mercado local.

Las declaraciones se dieron en un contexto de tensión creciente entre el Gobierno y el sector textil , luego de que Caputo calificara a la actividad como “emblemática” de un esquema de protección prolongada que, según su visión, terminó perjudicando a los consumidores. Días atrás, el ministro había afirmado que “nunca compró ropa en la Argentina” por los elevados precios, una frase que generó rechazo entre empresarios y cámaras del rubro.

Consultado por las críticas que acusan a la administración de Javier Milei de ser antiindustria, Caputo rechazó esa lectura y buscó invertir el eje del debate. “ Digo que es exactamente lo opuesto ”, sostuvo, y explicó que la prioridad del Gobierno es proteger a los consumidores. “ Nuestra función es tener más empatía con los 47 millones y medio de argentinos ”, remarcó.

En esa línea, defendió la política de apertura comercial y aseguró que ya se están viendo resultados en los precios. “Desde que nosotros llegamos, la ropa bajó sustancialmente”, afirmó, y agregó que esa mejora es reconocida incluso por actores del propio sector. “Conozco a un montón de empresarios textiles que me dicen: ‘podemos competir tranquilamente’”, sostuvo.

Luis Caputo volvió a cruzar a los empresarios de la industria textil por los precios de la ropa con una frase desafiante

“Esto en privado te lo reconocen todos los empresarios textiles. Excelente que algunos ya se animen a hacerlo también públicamente”, escribió Caputo en su cuenta de X, en un mensaje que reavivó la polémica.

El posteo del ministro aludió a declaraciones de Marcelo Fernández, presidente de la Confederación General Empresaria (CGERA). En diálogo televisivo, el dirigente empresarial afirmó: “Nosotros pudimos aumentar 11% los precios de la indumentaria solamente desde el 2023, por una cuestión que ya lo hemos dicho y en varias oportunidades hicimos una mea culpa a como empresariado nacional de que estábamos caros”.

Fernández explicó que, durante el gobierno anterior, los proveedores de materias primas aplicaron fuertes remarcaciones amparados en políticas de protección comercial. Según su análisis, la falta de competencia externa convivió con un mercado que habilitó subas de precios difíciles de sostener.