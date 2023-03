Macri, el día después: Espert cerca de Juntos por el Cambio y la "mega PASO"

La decisión no sorprende, dado que desde hace meses se viene especulando con la posibilidad de ampliar la base electoral de JxC con Avanza Libertad, el espacio que representa Espert.

"Estamos empezando a conversar para la conformación de un nuevo espacio opositor, una nueva alianza donde el liberalismo forme parte; un hecho histórico", sostuvo anoche Espert en declaraciones a LN+, en las que dijo que "iríamos más allá" de lo que sería "una mega PASO" con la coalición opositora.

"No solo sería una mega PASO opositora al kirchnerismo sino que estamos viendo la posibilidad de que el liberalismo forme parte de una nueva alianza o un nuevo espacio opositor al kirchnerismo para que no solo sea derrotado, sino para que además, no vuelva nunca más y eso dependerá de las reformas económicas que tomemos", precisó.

El día después de Macri en la oposición

"En el encuentro de @CIPPEC coincidimos con @Robergmoritan en que los liberales tenemos que estar todos juntos para derrotar al kirchnerismo en las urnas, pero esta vez con un programa de gobierno para que no vuelvan nunca más", posteó Espert en sus redes sociales.

En ese sentido, Espert dijo que ya se ha "reunido con los principales referentes" como "Macri por supuesto, y con (Patricia) Bullrich, (Horacio Rodríguez) Larreta, (Alfredo) Cornejo, (Gerardo) Morales, y me reuniré con Maxi Abad (por Maximiliano Abad, presidente de la UCR bonaerense y titular del bloque de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados bonaerense) la semana que viene".

Sobre las PASO en particular, el diputado de Avanza Libertad aclaró que "la idea es competir", y añadió: "Los liberales somos competencia porque es bueno para la gente; cuanto más competencia haya dentro de un espacio opositor al kirchnerismo, mejor".