Espionaje ilegal "M": en el macrismo dicen que no conocen a Susana Martinengo Desde el "entorno" de Macri aseguran que el expresidente "no conoce" a la ex exsecretaria de Documentación de la Casa Rosada. Sin embargo, Martinengo dijo en 2019 que Macri la "controlaba" y que todos los meses le entregaba un informe con el material recibido.