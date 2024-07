Malena Galmarini fustigó a Javier Milei: "Se dejó encandilar por las luces del cabaret"

La ex titular de AySA, Malena Galmarini , cuestionó el accionar y el comportamiento del presidente Javier Milei desde que asumió el 10 de diciembre. Además, remarcó las contradicciones entre las promesas realizadas en la campaña electoral y cómo se desenvuelve.

“Yo lo veo hoy a Milei y creo que se dejó encandilar por las luces del cabaret. Él llego diciendo que éramos la casta, que él no iba a ser eso, que no iba a usar el avión presidencial, que no iba a usar Olivos y resulta que miran Netflix en Olivos, se junta con periodistas en Olivos", aseguró la dirigente peronista y esposa del exministro de Economía, Sergio Massa.