Una conducta habitual entre automovilistas puede terminar en una sanción económica, según las reglas de circulación y la jurisdicción donde ocurra.

Los conductores deben respetar las normas de circulación establecidas por la legislación nacional.

Tocar bocina para apurar al conductor que está adelante, reclamar porque un semáforo cambió a verde o expresar fastidio en medio de una congestión son escenas bastante comunes en las calles argentinas. Sin embargo, lo que muchos automovilistas consideran un gesto cotidiano puede convertirse en una infracción de tránsito .

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La Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 establece límites concretos para el uso de señales acústicas y contempla sanciones para quienes las empleen sin justificación. La normativa busca evitar ruidos innecesarios y reservar la bocina para situaciones en las que realmente cumple una función preventiva.

El artículo 48, inciso v, de la Ley 24.449 establece la prohibición de usar la bocina o cualquier otra señal acústica , excepto en situaciones de peligro o en zona rural. La disposición también contempla como infracción tener instalada una sirena o una bocina que no esté autorizada.

La documentación obligatoria del vehículo debe mantenerse vigente para circular por el país.

La regla apunta a que el sonido del vehículo tenga una finalidad concreta: advertir sobre un riesgo en la circulación . No está pensado como una herramienta para manifestar enojo, reclamar prioridad o presionar a otros conductores. Esto significa que tocar bocina de manera insistente porque otro vehículo demora en arrancar, porque alguien estaciona lentamente o porque hay una fila de autos detenida puede dar lugar a una infracción.

La normativa también contempla una excepción vinculada con los adelantamientos . El artículo 42 permite advertir la intención de sobrepasar a otro vehículo mediante destellos de luces frontales o el uso de la bocina en caminos de zona rural. La señal debe acompañar una maniobra segura y no reemplaza la obligación de verificar que exista espacio suficiente para realizarla.

De cuánto es la multa en Unidades Fijas y cómo se calcula en cada provincia

El Decreto 242/2022, que reglamenta el régimen de sanciones de la Ley Nacional de Tránsito, establece que el uso indebido de la bocina puede recibir una multa de 50 a 100 Unidades Fijas. La misma escala contempla el uso de señales acústicas fuera de las excepciones permitidas y la instalación de sirenas o bocinas no autorizadas. Argentina+1

La diferencia entre el mínimo y el máximo dependerá de la evaluación de la infracción y de los criterios de la autoridad competente. Así, no todos los conductores recibirán necesariamente el mismo importe.

El uso de señales acústicas forma parte de las conductas contempladas en los controles de tránsito. Magnific

Para convertir las UF a pesos hay que multiplicar la cantidad establecida en el acta por el valor vigente de esa unidad en la jurisdicción correspondiente. No existe un precio único para todo el país: cada distrito tiene su propio mecanismo de actualización. Como referencia para noviembre de 2026, estos son algunos valores:

Provincia de Buenos Aires: $2.340 por UF. Una sanción de 100 unidades equivale a $234.000

Ciudad Autónoma de Buenos Aires: $1.173,08 por UF. El máximo de 100 UF representa $117.308

Córdoba: $2.165 por UF. El cálculo para 100 unidades llega a $216.500

Mendoza: $600 por UF para las actas alcanzadas por el valor vigente desde agosto de 2026. El máximo equivale a $60.000

Salta: $797,60 por UF durante noviembre. Una infracción de 100 unidades representa $79.760

En otras provincias, el cálculo puede estar vinculado con el precio de un litro de combustible, por lo que el importe definitivo se determina según el valor que corresponda al momento establecido por la normativa local.

En qué situaciones está permitido usar la bocina en la calle y en la ruta

La legislación contempla situaciones específicas en las que el uso de la bocina está permitido. La principal es cuando existe un peligro concreto o una situación que puede provocar un accidente. Por ejemplo, un automovilista puede advertir con una señal acústica a un peatón que está por cruzar distraído, a otro vehículo que realiza una maniobra peligrosa o a un conductor que parece no haber advertido la presencia de un obstáculo.

En cambio, en las calles de las ciudades no corresponde tocar bocina para reclamar que avance una fila de vehículos, llamar la atención de otra persona o manifestar impaciencia ante una demora.

En las rutas existe una particularidad: la ley permite emplear la señal acústica en determinadas circunstancias de circulación rural. Uno de los casos expresamente contemplados es el adelantamiento, cuando se advierte al vehículo precedente la intención de sobrepasarlo. Entre las situaciones que justifican el uso de la bocina se encuentran:

Prevenir un choque: cuando otro conductor no advierte una situación que puede terminar en una colisión

Advertir a peatones: ante un riesgo inmediato durante un cruce

Señalizar un peligro: cuando la presencia de un obstáculo o una maniobra puede comprometer la seguridad

Adelantamientos en zonas rurales: para comunicar la intención de sobrepasar a otro vehículo, según las condiciones previstas por la ley

La diferencia está en la finalidad del sonido. La bocina debe funcionar como advertencia y no como reclamo. Un bocinazo en medio de un embotellamiento no se justifica simplemente porque el tránsito esté detenido. Además, los conductores deben recordar que las señales acústicas no reemplazan otras obligaciones, como mantener una distancia prudente, respetar las prioridades de paso y circular a una velocidad adecuada.

En caso de recibir una infracción, conviene revisar qué artículo figura en el acta, cuál es la cantidad de UF aplicada y qué autoridad tiene competencia para intervenir. También se puede consultar el procedimiento de descargo correspondiente si se considera que la sanción fue incorrecta.