Manuel Adorni se refirió a los rumores sobre una posible candidatura: "Si el Presidente me lo pide, por supuesto"

Manuel Adorni no descarta una candidatura para 2025.

El portavoz fue consultado al respecto durante su habitual conferencia de prensa matutina, a lo que respondió: "Sí, claro. Si el Presidente me lo pide, por supuesto. Incluso, si me pide irme a mi casa o lo que sea".

"Nosotros estamos acá, y el que no, no lo está, para empujar la agenda del Presidente. Si la agenda me pone en un lugar sea como candidato o estando en mi casa, o sea donde estoy (ahora), así será", agregó el vocero.