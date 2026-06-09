Perú: la impactante historia de Luis Galarreta, el candidato a vice de Keiko Fujimori que tiene garfios en las manos

Referente del fujimorismo, construyó una carrera política pese a una discapacidad desde la niñez.

Luis Galarreta es una de las figuras más reconocidas del fujimorismo peruano. Con una extensa trayectoria legislativa y décadas de militancia política, fue elegido por Keiko Fujimori para integrar la fórmula presidencial que pelea el balotaje voto a voto contra Roberto Sánchez . Su candidatura no solo tiene peso político dentro de la coalición conservadora, sino también un fuerte componente simbólico: podría convertirse en el primer vicepresidente con discapacidad física en la historia del país.

Abogado de formación y dirigente de larga trayectoria, Galarreta construyó su carrera desde espacios vinculados a la centroderecha peruana antes de consolidarse como uno de los principales referentes de Fuerza Popular. A lo largo de los años ocupó distintos cargos legislativos, llegó a presidir el Congreso y se transformó en uno de los colaboradores más cercanos a Keiko Fujimori, con quien comparte estrategia política y visión de gobierno.

Nacido en Lima en 1971, Luis Fernando Galarreta Velarde inició su actividad política en la década de 1990 y logró una destacada carrera parlamentaria. Fue elegido congresista en varias oportunidades y alcanzó notoriedad nacional cuando asumió la presidencia del Congreso entre 2017 y 2018, en uno de los períodos más convulsionados de la política peruana.

Su perfil se caracteriza por una fuerte identificación con el fujimorismo y por su participación activa en debates relacionados con economía, institucionalidad y seguridad. Dentro de Fuerza Popular es considerado uno de los dirigentes de mayor confianza de Keiko Fujimori, al punto de ser señalado habitualmente como uno de sus principales operadores políticos.

La designación de Galarreta como candidato a la primera vicepresidencia busca aportar experiencia política a la fórmula presidencial y reforzar la estructura partidaria de cara a una elección que se anticipa altamente competitiva.

Luis galarreta 2 La historia personal y política del dirigente que acompaña a Keiko Fujimori en su nueva candidatura.

La historia detrás de la discapacidad de Galarreta que marcó su vida

La vida de Luis Galarreta cambió cuando tenía apenas tres meses de edad. Una descarga eléctrica doméstica le provocó graves lesiones que obligaron a los médicos a amputarle ambas manos para salvarle la vida.

Desde entonces utiliza prótesis mecánicas en forma de garfios, con las que desarrolló una autonomía que le permitió estudiar, ejercer su profesión y construir una carrera política de alcance nacional. Lejos de ocultar esa condición, el dirigente suele presentarla como una experiencia que fortaleció su carácter y su capacidad de adaptación frente a las adversidades.

A lo largo de su trayectoria pública, Galarreta ha señalado que la discapacidad nunca fue un impedimento para desempeñar responsabilidades institucionales de alto nivel. Su eventual llegada a la vicepresidencia representaría un hecho inédito en Perú y un símbolo de inclusión en la política de la región.

Con experiencia legislativa, cercanía con Keiko Fujimori y una historia personal marcada por la superación, Luis Galarreta se convirtió en una de las figuras más observadas del escenario político peruano en la antesala de una nueva contienda electoral.