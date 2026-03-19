Manuel Adorni y el viaje a Punta del Este: la Justicia ordenó reconstruir el circuito del dinero del vuelo privado Por Vanesa Petrillo + Seguir en









El fiscal Gerardo Pollicita puso el foco en la firma Alpha Centauri S.A. y pidió rastrear la trazabilidad de los fondos. También solicitó citar como testigo al periodista Marcelo Grandio por sus versiones contradictorias.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por un viaje a Punta del Este. Presidencia

La Justicia avanza en la investigación por el viaje del jefe de Gabinete Manuel Adorni y su familia a Punta del Este en un vuelo privado. A pedido del fiscal Gerardo Pollicita, el juez Ariel Lijo ordenó reconstruir el circuito del dinero utilizado para financiar el traslado y puso bajo la lupa a la empresa Alpha Centauri S.A., señalada como contratante de la aeronave.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Entre las medidas dispuestas, se instruyó “arbitrar los medios necesarios para reconstruir la trazabilidad del dinero” con el que se abonaron los vuelos, mediante el análisis de registros contables y movimientos bancarios de la firma. El objetivo es determinar el origen de los fondos y establecer quién afrontó efectivamente los costos del viaje.

En paralelo, la fiscalía solicitó la citación como testigo del periodista Marcelo Grandio, quien viajó junto a la familia Adorni y quedó en el centro del expediente por sus declaraciones públicas contradictorias. Según consta en el requerimiento, en un primer momento afirmó haber sido invitado y que el viaje se pagó “con plata del Estado”, aunque luego rectificó esa versión al señalar que los gastos se cubrieron “a medias”.

Manuel Adorni El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, investigado por un viaje a Punta del Este. Pedidos a la ANAC y Dirección General de Aduanas Además, se requirió a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) el plan de vuelo del avión Honda Jet matrícula LV-HWA, que partió desde San Fernando hacia Punta del Este el 12 de febrero, junto con toda la documentación vinculada al trayecto de ida y regreso. A la Dirección General de Aduanas, en tanto, se le solicitó información sobre los controles realizados y las eventuales declaraciones juradas de los pasajeros respecto de dinero u objetos de valor.

La investigación también incorporará material público: la fiscalía pidió la desgrabación de entrevistas y declaraciones de los involucrados desde que el caso tomó estado público, con el fin de reconstruir de manera precisa cómo se financió el viaje. Asimismo, se requirió verificar la existencia de otras causas que pudieran tener conexión con el expediente.

El caso se suma a otras denuncias que involucran a Adorni. Por un lado, enfrenta una acusación por presunto enriquecimiento ilícito, ampliada recientemente a partir de una propiedad en un country que no habría sido declarada. Por otro, también fue denunciado por haber incluido a su esposa en una comitiva oficial durante un viaje a Estados Unidos.