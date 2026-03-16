Avanzan en la Justicia las causas contra Manuel Adorni por los viajes a EEUU y Punta del Este Por Vanesa Petrillo + Seguir en









Ampliaron una de las denuncias por enriquecimiento ilícito y se ordenaron medidas en el expediente por supuesta malversación de fondos públicos

También hay otra causa abierta por enriquecimiento ilícito en la que se investiga a Adorni por un viaje en un avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval. Presidencia

La Justicia ordenó varias medidas de prueba para avanzar en las recientes denuncias contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni por los viajes que realizó junto a su esposa a Nueva York con la comitiva presidencial; y a Punta del Este en un vuelo privado.

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Mientras la Procuraduría de Investigaciones Administrativa (PIA) ya comenzó de oficio una investigación por los dos viajes, la fiscal federal Alejandra Mángano pidió a la secretaria general de la Presidencia el listado de quienes viajaron a Nueva York en la comitiva oficial.

Mángano tiene delegada la causa en la que se denunció al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Manuel Adorni por malversación de fondos, porque habría utilizado el avión presidencial en un viaje oficial a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, trasladando en dicha aeronave a su esposa Bettina Angeletti.

La fiscal ya pidió a la secretaría general que conduce Karina Milei, la lista de pasajeros que viajaron en esa comitiva para el “Argentina Week”. Esa causa quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas, quien delegó la tramitación del expediente a la fiscal Mángano.

En tanto, hay otra causa abierta por enriquecimiento ilícito en la que se investiga a Adorni por un viaje en un avión privado a Punta del Este durante el feriado de carnaval.

Hoy la diputada Marcela Pagano amplió esa denuncia, que ya comenzó a ser investigada en Comodoro Py. También la PIA ordenó medidas de prueba para avanzar en un posible enriquecimiento ilícito de Adorni.