Maradona y el Día de la Lealtad: "Fui, soy y seré siempre peronista"

"Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé SIEMPRE fue a mi país, sin importar quien gobernara", escribió Maradona en un posteo que tiene una foto de él en traje haciendo el gesto clásico de Juan Domingo Perón con su mano derecha en alto junto a la bandera argentina.

"Yo no fui a golpearles la puerta y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron", dijo sobre los distintos expresidentes con los que se saludó.

Los que no me quieren, repiten una y mil veces que yo apoyé a todos los partidos políticos que gobernaron en la Argentina. Dicen que yo fui peronista, que fui radical, que fui neoliberal. Y, en realidad, al que yo apoyé SIEMPRE fue a mi país, sin importar quien gobernara. Yo no fui a golpearles la puerta, y a pedirles una foto, fueron ellos los que me invitaron. Mi viejo fue peronista, mi vieja adoraba a Evita, y yo fui, soy, y seré SIEMPRE peronista. Y esto no debería ser un problema. El problema es la intolerancia que nos plantaron. Por eso, Feliz Día de la Lealtad Peronista. Todo mi apoyo a @AlFerdezOK, @CristinaFKirchner, @MartinGuzman_OK, @KicillofOK, y @GinesGGarcia, los banco a morir. Y seamos tolerantes, argentinos. Mantengamos la pasión por nuestras convicciones, sean las que sean, pero con RESPETO