Stolbizer no votó el Presupuesto porque temía quedarse dormida en la banca

Por twitter le recriminaron que haya dado el quorom necesario para la creación de ese nuevo impuesto, además de reprocharle por su falta de responsabilidad, muchos le pidieron que renunciará y mostrará un poco de dignidad

Once legisladores, en total, fueron los ausentes, quienes se convirtieron en blanco de la crítica de los diputados que se opusieron a la aprobación del artículo en cuestión, pues con ellos en el recinto habría sido rechazado.

Entre ellos se destacan Javier Milei, el ex ministro de Mauricio Macri, Gustavo Santos, tampoco estuvo Nicolás Del Caño, María Victoria Tejeda (Evolución Radical), los diputados Manuel Ignacio Aguirre (UCR), Alejandro Vica (PTS Frente de los trabajadores) y las diputadas del Frente de Todos Paola Vessvessian y Graciela Navarro.

Stolbizer consideró que si la aprobación del nuevo impuesto hubiese dependido solamente de su presencia, habría optado por permanecer en el recinto para rechazarlo. “Si me quedaba tal vez el voto era empatado y desempataba la presidenta, por lo cual el resultado era lo mismo”, evaluó.

https://twitter.com/Stolbizer/status/1585118636481531904 Si de algo carece este Presupuesto, además de seriedad y solvencia, es de perspectiva progresista, humanista, de género y tutela de derechos. — Margarita Stolbizer (@Stolbizer) October 26, 2022

"Llevaba dos noches sin dormir y no pude resistir”, se sinceró Stolbizer en una entrevista radial.

“Es inhumano sesionar de esa forma. No se puede, no es sano", se quejó la diputada y reconoció que retirarse fue “un error”. "Lo reconozco y me hago cargo del error”.