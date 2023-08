Servini habló sobre las demoras para votar en la Ciudad de Buenos Aires

Servini además advirtió que "resulta preocupante el grado de improvisación" en el manejo de las máquinas de votación electrónica para votar jefe de Gobierno porteño y cargos locales. Según sus declaraciones, "Hay alrededor de 240 urnas sin abrir. Algunas máquinas prenden, pero no imprimen; otras no andan directamente; y en otras hay gente que no las sabe arreglar".