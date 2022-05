El Gabinete preservó a Martín Guzmán sin anuncios concretos

Además, el funcionario sostuvo que en la reunión, que se extendió durante casi tres horas y fue "extremadamente productivo", los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, brindaron un pormenorizado informe que muestra que "en este primer trimestre y en el primer cuatrimestre se mantiene el crecimiento de la economía en valores realmente muy importantes, mes a mes". Se trata de dos de los tres ministros apuntados por Cristina de Kirchner y La Cámpora para ser eyectados del gabinete junto a Claudio Moroni. Tanto que esta semana, en una entrevista radial, Andrés Larroque, secretario general de La Cámpora advirtió que "Guzmán, Kulfas y Moroni están construyendo otra derrota electoral".

Por eso tras el encuentro, y pese a que Manzur se enfocó en la agenda económica de reactivación, el Presidente optó por no exponer a ninguno de esos ministros en la rueda de prensa. "Ha disminuido también el desempleo y esto habla de una dinámica productiva en aumento" en diversos rubros, enfatizó el jefe de Gabinete en su contacto posterior con la prensa. En ese punto, indicó que "la Argentina el año pasado ha exportado bienes y servicios como hace muchos años no lo hacía, superando los 78.000 millones de dólares de exportación y la dinámica productiva sigue para adelante". Taiana, en ese aspecto, resaltó también que "este año va a haber también un crecimiento, no del 10% como el año pasado, pero va a haber un crecimiento".

Días atrás, Alberto Fernández había expresado que la "industria es el verdadero generador de trabajo y el pilar que permite el desarrollo de las naciones, y para nosotros ponerla de pie es una obligación que tenemos como Gobierno nacional". "Ver cómo crece la industria automotriz es una alegría porque es un sector pujante, que se renueva y presenta nuevas exigencias constantemente", indicó. Y precisó: "Lo que más nos preocupa en esta materia es que todos y todas tengan un trabajo. Es muy difícil aceptar éticamente que alguien no encuentre un lugar donde trabajar, y por eso es el Estado el que debe ayudar a la promoción y el cuidado del empleo".

"Estamos recuperando poco a poco el salario real, pero debemos hacerlo más rápidamente porque este programa económico supone producción, garantizar el empleo y la correa de distribución del ingreso que es un trabajo mancomunado que todos debemos hacer", refirió el jefe de Estado. Sobre el campo económico, la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, había anunciado días atrás que el Estimador Mensual de la Actividad Económica registró en febrero un crecimiento del 9,1 por ciento en la variación interanual y de 1,8 por ciento respecto a enero y destacó el récord en las exportaciones, que sumaron 7.352 millones de dólares, con un incremento del 28,5 por ciento frente al mismo mes del año anterior.

"Esto significa un crecimiento que viene siendo sostenido", remarcó, al hacer referencia a la variación positiva de más de 10 puntos del PBI registrada el año pasado, y en ese sentido indicó que el FMI "cambió las perspectivas para la Argentina, subió el nivel de crecimiento y nos pone a la cabeza de toda Latinoamérica".

No obstante, Cerruti sostuvo que "este crecimiento no alcanza si no hay distribución del ingreso, y por eso el Gobierno anunció esta semana un refuerzo de ingresos" para las y los trabajadores informales y de casas particulares, monotributistas A y B, jubiladas y jubilados y personas que cobran una pensión.

En esa línea, la portavoz valoró la apertura de las paritarias en gran parte de los sectores, que "en la mayoría de los casos están cerrando acuerdos por encima de la inflación y esto nos permite hacernos cargo de la gran preocupación del Gobierno, que tiene que ver con que los salarios no queden postergados".

"Todo esto es parte del programa económico que el Gobierno está llevando adelante para garantizar que este crecimiento no solo se sostenga en el tiempo, sino que también se redistribuya", completó Cerruti, quien adelantó que dentro de 15 días, los ministros volverán a reunirse en el marco de una nueva reunión de Gabinete para analizar la marcha de los distintos proyectos que se implementan.

Desde las 7.45, Manzur, encabezó el encuentro en el Salón Eva Perón de la Casa Rosada.

Allí estuvieron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero; de Economía, Martín Guzmán; de Salud, Carla Vizzotti; de Educación, Jaime Perczyk; de Mujeres, Género y Diversidad; Elizabeth Gómez Alcorta; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Seguridad, Aníbal Fernández; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Defensa, Jorge Taiana; de Trabajo, Claudio Moroni; de Ambiente, Juan Cabandié; de Justicia, Martín Soria: de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus y de Agricultura, Julián Domínguez.

También participaron los secretarios de la Presidencia, Julio Vitobello; de Medios, Juan Ross: la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti; la secretaria de Legal y Técnica de Presidencia, Vilma Ibarra, el asesor presidencial Juan Manuel Olmos; y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz.

En tanto, cerca de las 9 se sumó el titular de la cartera de Interior, Eduardo 'Wado' de Pedro, quien no pudo estar presente en el inicio del cónclave porque debió atender una cuestión de salud de uno de sus hijos, según indicaron fuentes oficiales.