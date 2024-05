Martín Lousteau pidió tres cambios en la ley Bases y el paquete fiscal

Embed - Martín Lousteau on Instagram: "Mañana en el Senado vamos a seguir debatiendo la Ley Bases. Quiero contarte 3 cosas que sí o sí tienen que estar incluidas en el proyecto:" View this post on Instagram A post shared by Martín Lousteau (@gugalusto)

A la hora del poroteo de votos en el Senado, Lousteau es uno de los que puede ser clave para la aprobación o el rechazo de los proyectos, dada la división de fuerzas en la Cámara. El oficialismo es minoría y necesita de aliados para avanzar. Si hay cambios, el debate volverá a Diputados, pero al menos el Gobierno se podrá anotar otra victoria parcial.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, afirmó que el Gobierno nacional tiene los "votos suficientes" para aprobar la Ley Bases que el presidente Javier Milei impulsa en el Congreso, luego de la media sanción que obtuvo la norma en Diputados.

"Tenemos votos suficientes para aprobar la ley. Es más que una sensación, es la relación y la conversación que tenemos con senadores. En algunos temas en particular pueden surgir diferencias, que muchas de ellas las incluiremos en el despacho porque clarifican algunos aspectos", aseguró Francos en declaraciones radiales.

En esa línea, el funcionario sostuvo que la Cámara Alta reviste "una complejidad diferente" a la Cámara Baja en cuanto a la aprobación de la Ley Bases. "No me preocupa que haya modificaciones que mejoren la ley y después la tratará Diputados y dirá si la aprueba o no".