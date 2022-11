Martín Tetaz: "el Gobierno va a poner la plata necesaria para mantener la calle tranquila"

Rumbo económico del Gobierno. inflación, dólar y deuda con el FMI

Periodista: ¿Cómo ves el rumbo de la economía en este cierre de 2022? ¿Qué diagnóstico hacés de la gestión de Sergio Massa al frente de Economía?

Martín Tetaz: Estoy muy preocupado, la gestión de Sergio Massa arrancó con un diagnóstico que le faltaban dólares y le sobraban pesos, y no pudo resolver ninguno de los dos problemas. Empezó bien con el tema del dólar soja, el apretón sobre las importaciones y el cambio en las licencias automáticas, una serie de cambios para recomponer el nivel de reservas, con el objetivo no explícito de llegar a febrero-marzo 2023, cuando entran los dólares del campo, y realizar el plan de estabilización para resolver el tema de la abundancia de pesos.Parece que no lo está consiguiendo y se suma la incertidumbre por la sequía, un dato concreto de la realidad, del cual aún no tenemos dimensión de cuánto podrá afectar y su magnitud. Eso puede complicar mucho el panorama para el Gobierno. En este escenario es probable que lleguemos a marzo con los pesos sobrantes y sin los dólares que se esperaba obtener.

P. : ¿Cuál es tu análisis de las proyecciones de inflación para el 2023? ¿El gobierno logrará cumplir las pautas del Presupuesto 2023 recientemente aprobado?

M.T : Esto va a terminar con el Gobierno, otra vez, yendo al Congreso por el tema del límite de gasto, esta cláusula gatillo incoporada en el Presupuesto 2023, para conseguir una extensión del gasto. Lo obliga a ir para revalidar ese presupuesto.

Ojalá que no, ojalá que consiga frenar la inflación y que no termine así, con una inflación bien por arriba de la meta del Gobierno.

P. : En la gira de Alberto Fernández por Bali, los representantes del G20 expresaron su apoyo a la Argentina por los sobrecargos en el pago de la deuda con el FMI. ¿Cuánto puede complicar ese tma el año próximo, con vencimientos de pagos en el último año de mandato del Frente de Todos?

M.T.: Argentina no tiene un problema por la magnitud de los pagos que tiene que hacer. Ningún país, con ese nivel de compromisos, está en crisis. Por ejemplo, a algunos les preocupan los vencimientos del orden de los 20.000 ó 25.000 millones de dólares, para un país donde eso representa el 5% del PBI. No son un problema, son un rollover habitual en las economías del mundo. La carga de intereses tampoco es un problema.El problema es que no hay absoluta crediblidad en Argentina, no consiguen ni el rolleo más básico que conseguiría cualquier otro país. No se resuelve con pagar menos interés, el tema central es que no le creen al Gobierno.

P. : La semana pasada, Sergio Massa mencionó la posibilidad de implementar regulaciones a las criptomonedas en Argentina. ¿Qué opinás sobre esa posibilidad?

M.T. : Me parece una pésima idea regular criptos. Es algo contradictorio. Justamente la cripto busca ser un esquema de construcción descentralizado y competitivo, opuesto a las construcciones del Banco Central o de la economía tradicional. Lo que si veo ahí es que el Gobierno está desesperado para frenar la caída de la demanda de dinero.Como el Gobierno sabe que emite demasiado, la gente no quiere esos pesos. Por lo tanto, se busca cerrar la puerta de salida de los pesos, y una manera es poner un cepo un poco más fuerte en el mundo de las cripto, que es una de las puertas de salida de esos pesos.

P. : ¿Cómo ves el cierre de año, con las tensiones en la calle por la inflación, donde hay mucho reclamo social, especialmente con los planes y el gasto social, para sectores vulnerables?

M.T. : Imaginate que sos Sergio Massa y tenés que elegir entre la calle complicada con inflación de 100% o la calle tranquila con inflación del 120%. Creo que su elección es clara, ya lo demostró ahora con el IFE 5.La decisión de Massa es poner la plata que sea necesaria para que la calle esté tranquila, la inflación después veremos cómo la calmamos.

P. : ¿Qué análisis hacés sobre el top a la cantidad de planes que el Gobierno sacó por decreto?

M.T. : Eso tiene que ver más con la cuestión interna, entre Cristina Kirchner y los movimientos sociales. Eso es una cuestión más política que económica.

H2: Elecciones 2023: interna de Juntos por el Cambio y la UCR

P. : Hubo muchos cruces dentro de JxC y de la propia UCR por las candidaturas de cara al 2023. Se percibe el aumento de esa tensión dentro de JxC, ¿qué opinas de los entredichos y el rol del radicalismo?

M.T. : Lo veo con absoluta normalidad. Cuando vos ves las tensiones políticas en otros espacios, el nuestro parece la Filarmónica de Nueva York, en comapración con la batalla a cielo abierto del kirchnerismo o los libertarios con el episodio Javier Milei vs. Carlos Maslatón.Cuando ves lo que ocurre en nuestros espacios, es normal. Lo que pasa es que ha crecido mucho el volumen político. Hay muchos potenciales candidatos presidenciales, nunca un espacio político de Argentina tuvo esa cantidad de potenciales candidatos presidenciales, como en JxC. Las tensiones, en ese sentido, son naturales.

El radicalismo ha crecido mucho y tiene candidatos muy competitivos para recuperar la provincia de Santa Fe y Córdoba. En Ciudad de Buenos Airesle le va a disputar al PRO con un candidato muy competitivo como Martin Lousteau, probablemente en la provincia de Buenos Aires también. Cuando empezás a analizar, resulta que el radicalismo es una opción muy fuerte en muchos distritos

P. : ¿Cómo ves a la figura de Facundo Manes en ese lote, como candidato de la UCR?

M.T. : Cuando ves las encuestas, más allá que guste más o menos un candidato, Manes está en ese lote de seis candidatos a nivel nacional que tienen buena imagen, son competitivosy son conocidos masivamente a nivel nacional. Luego, si eso le va a alcanzar para construir una candidatura a presidente, se verá.Creo que le falta mucho recorrido en materia de definiciones políticas, en materia de ampliación de su base de sustentación, entre otras cosas. En ese caso, el condimento necesario, que es el del conocimiento masivo. lo tiene.