El plan B de Patricia Bullrich ante el veto cruzado de Macri y Cristina

"Yo no me someto a Mauricio Macri ". Patricia Bullrich pateó el tablero del PRO ante el trascendido de que el ex presidente vetará su desembarco en el Ministerio de Seguridad a menos que Cristian Ritondo sea designado titular de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. A la resistencia interna que enfrenta en su propio partido, ayer se sumó un nuevo veto cruzado, esta vez de Cristina Fernández de Kirchner.

La vicepresidenta saliente se metió en la interna entre La Libertad Avanza y el PRO al advertir que tanto la presidencia provisional del Senado como la presidencia de Diputados corresponde a un integrante del partido ganador de las elecciones. Fue un mensaje tácito en clave de gobernabilidad. Sin el apoyo de Macri ni del peronismo de Cristina, la ex candidata presidencial de Juntos por el Cambio tiene un acotado margen de maniobra. Y sigue a la espera del tuit de la Oficina del Presidente Electo, que no llega, para ser confirmada como Ministra de Seguridad.

En ese contexto y con el margen de maniobra muy acotado en Seguridad, Bullrich habría comenzado a evaluar un nuevo destino. La Embajada de Israel, un cargo que siempre le generó atracción, y que podría gestionar también a través de su vínculo con Mario Montoto. Esta semana Milei confirmó al empresario Gerardo Werthein como futuro embajador ante Estados Unidos. Pero el vínculo con Israel es clave en la geopolítica de La Libertad Avanza teniendo en cuenta además la intención del presidente electo de mudar la Embajada argentina a Jerusalén.

Patricia Bullrich no respondió las consultas de Ámbito pero tanto desde LLA como en el entorno de la ex Ministra de Seguridad no descartan esa posibilidad en caso de que no se concrete su llegada al gabinete de Javier Milei. La ex candidata presidencial dejó en claro esta semana que no está dispuesta a formar parte de un esquema de negociación más amplio de negociación de Macri, que incluye la designación de Cristian Ritondo al frente de la Cámara de Diputados como condición para que el fundador del PRO avale su llegada al Ministerio de Javier Milei.

Ayer en su regreso al país, Milei reveló las dudas de Bullrich para asumir en un Ministerio/Secretaría donde tendría poco margen al llegar ya con los jefes de las fuerzas de seguridad designados de manera previa por Francos. "Se tiene que terminar de madurar en estos días", opinó el Presidente electo al afirmar que la titular del PRO "ha tenido una actividad destacable en esa cartera" y añadió que "si ella decidiera sumarse, sería un gran fichaje".

Más allá del Ministerio de Seguridad, se confirmó que Belén Stettler estará al frente de la Secretaría de Medio secundada por otro funcionario con amplia experiencia en el área y con años de experiencia en el peronismo. La futura funcionaria pertenece al ala de Santiago Caputo y trabajó en la comunicación del radical de Santa Cruz, Eduardo Costa. A eso se suman las conversaciones con Rodolfo Barra, ex juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, para que se haga cargo de la Procuración General del Tesoro.