El gobierno bonaerense cuestionó la ofensiva de La Libertad Avanza contra las tasas municipales y advirtió por la crisis productiva en la provincia

Los ministros bonaerenses de Gobierno, Carlos Bianco, y Producción, Augusto Costa, rechazaron los proyectos impulsados por concejales de La Libertad Avanza para eliminar o reducir tributos locales y advirtieron por la caída del turismo, el consumo y la actividad industrial en la provincia. Además, se refirieron a las reelecciones indefinidas, a la posibilidad de armar un "gran frente anti Milei" y a una eventual reforma política.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , cuestionó este lunes la ofensiva política de La Libertad Avanza para reducir o eliminar tasas municipales en distritos de la provincia de Buenos Aires y sostuvo que los problemas de empleo, competitividad y cierre de empresas “no tienen que ver con las tasas municipales ni con impuestos provinciales” , sino con las políticas económicas del Gobierno nacional.

El funcionario realizó esas declaraciones al encabezar una conferencia de prensa en la Casa de Gobierno de La Plata , junto al ministro de Producción, Augusto Costa , y la ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz .

Durante la conferencia, Bianco cuestionó la iniciativa impulsada por concejales de La Libertad Avanza en 116 municipios bonaerenses para revisar, reducir o eliminar tributos locales.

El ministro sostuvo que los datos disponibles muestran que el peso de las tasas municipales sobre la actividad productiva es marginal en comparación con los impuestos nacionales. En ese sentido, citó un informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) según el cual el 93,6% de la carga impositiva sobre la producción agropecuaria corresponde a impuestos nacionales .

Además, señaló que muchos de esos tributos “son impuestos no coparticipables, o sea que se los queda Milei” . También mencionó un estudio de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) que indica que las tasas municipales representan apenas el 0,9% en las cadenas productivas .

CARLOS BIANCO Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

“El problema del empleo, la mortandad de empresas y la falta de competitividad no tiene que ver con las tasas municipales ni con impuestos provinciales”, afirmó el funcionario.

En esa línea, atribuyó las dificultades económicas a “las políticas económicas del Gobierno nacional”, entre las que mencionó la apreciación cambiaria, la apertura de importaciones y la firma de acuerdos que benefician a algunos sectores mientras caen los ingresos.

“Le pedimos al Gobierno nacional y a sus concejales que dejen de mentir y de hacer operativos de distracción”, sostuvo Bianco, y agregó: “Trabajen con proyectos de ley u ordenanzas que favorezcan y no destruyan la producción”.

Durante la conferencia, el ministro también se refirió a la situación fiscal de la provincia y destacó el cierre de acuerdos salariales con los gremios estatales.

“Pudimos cerrar las paritarias en la provincia y les agradecemos por ello a los gremios”, señaló, aunque advirtió que “todos los trabajadores de la Argentina están pasando una situación muy compleja en materia de salario”.

El funcionario describió además un escenario de dificultades económicas para la administración bonaerense y afirmó que la provincia dejó de recibir recursos nacionales por un monto cercano a los 22 billones de pesos, lo que equivale a “medio presupuesto anual”.

Reelecciones, gran frente "anti Milei" y reforma política

Por otra parte, Bianco se refirió a la propuesta que impulsa un sector del peronismo para conformar un frente amplio opositor al presidente Javier Milei de cara al próximo ciclo electoral. El ministro señaló que la idea de ampliar el espacio político ya forma parte de las discusiones internas y sostuvo que se trata de “algo que venimos planteando hace tiempo”. En ese sentido, consideró que será necesario “construir una alternativa para 2027 ampliando las fronteras de nuestro espacio”.

Al ser consultado sobre la renovación de autoridades del Partido Justicialista bonaerense, el funcionario expuso: "Se logró hacer una lista de unidad para la presidencia, con el gobernador como presidente y la vicegobernadora como vice", agregó que "en 18 distritos de la provincia habrá elecciones entre distintas listas" y completó: "No sé si la uniad es total o parcial, todos hicimos esfuerzos y pusimos voluntad para poder lograr una lista única a nivel provincial".

Kicillof-en-Mar-del-Plata

"Empieza a pasar lo mismo que ya ocurre en otras provincias donde gobierna un peronista y conduce el partido. El gobernador Kicillof no se había postulado para dirigir el partido; se lo solicitaron y él planteó condiciones mínimas. Se negoció en esos términos y se alcanzó lista única", señaló.

Al mismo tiempo, indicó que dentro del oficialismo provincial también se abrirán debates vinculados al calendario electoral y a posibles reformas en el sistema de votación. “Son discusiones que tendremos que dar: adelantar o no las elecciones o la implementación de la Boleta Única”, señaló.

Sobre ese punto, Bianco afirmó que la postura del Gobierno bonaerense es mantener el esquema actual. “Nosotros trabajamos muy bien con el sistema electoral tradicional”, sostuvo, y recordó que en la provincia las PASO fueron suspendidas solo por un año, pero siguen vigentes.

El funcionario también anticipó que en los próximos meses podría volver a debatirse la cuestión de las reelecciones de intendentes, un tema que, según señaló, distintas fuerzas políticas volvieron a plantear en las conversaciones legislativas.

“Será una discusión que se dará en los próximos meses”, indicó, y agregó que más allá de las diferencias políticas existen puntos en común entre sectores del llamado campo popular, especialmente en la necesidad de impulsar un modelo de país basado en la producción y el trabajo.

“Hay muchos puntos en común entre distintas fuerzas progresistas en una agenda que ponga en el centro la producción y el trabajo, y no la timba financiera”, concluyó.

Costa alertó por la caída del turismo en la provincia

A su turno, el ministro de Producción, Augusto Costa, presentó un balance de la temporada turística y advirtió que hubo menos visitantes, estadías más cortas y menor nivel de gasto en los destinos bonaerenses.

Según detalló, entre el 1 de diciembre y el 4 de marzo la provincia recibió 8,7 millones de turistas, lo que representa una caída del 5% respecto del verano anterior.

Kicillof y Costa

Sin embargo, el funcionario remarcó que la comparación más preocupante surge frente al período previo a la asunción del presidente Javier Milei. “Perdimos 1.260.000 turistas que dejaron de visitar la provincia de Buenos Aires este verano”, afirmó.

El ministro señaló que parte de esos viajeros optaron por destinos en el exterior, algo que vinculó con “el tipo de cambio atrasado que encarece los destinos locales” y con lo que definió como “una política deliberada de fomentar viajes al exterior”.

También sostuvo que el retiro de programas de apoyo al turismo interno impactó en la actividad. “La mayoría de los que dejaron de venir no es porque eligieron otro destino, sino porque no tuvieron recursos para salir de su casa y tomarse unos días de vacaciones”, afirmó, y agregó que el 60% de las familias declaró no tener ahorros o poder adquisitivo para vacacionar.

Según explicó Costa, la estadía promedio de los visitantes también se redujo. La permanencia en los destinos bonaerenses cayó 5% respecto al año pasado y 6% en comparación con la temporada previa a la asunción de Milei, y actualmente ronda entre tres y cuatro días.

pinamar-verano-vacaciones

El ministro describió el fenómeno como “un turismo de escapada”, caracterizado por decisiones de último momento condicionadas por el clima o por promociones.

“Si no se da alguna de esas condiciones, la gente se queda en su casa”, explicó, y advirtió que esa dinámica afecta la previsibilidad que necesitan los operadores turísticos para planificar la temporada.

Los datos de consumo también reflejan una fuerte retracción. Según un relevamiento del Banco Provincia en 28 destinos turísticos, el gasto promedio cayó 24% en toda la provincia y 29% en la costa atlántica respecto al verano pasado. Si se compara con la temporada anterior a la llegada de Milei, la caída es aún mayor: el consumo se redujo un tercio y el gasto en la costa atlántica cayó cerca de 40%.

“Hubo menos turistas y los que vinieron lo hicieron de manera absolutamente gasolera”, describió Costa, y detalló que muchos visitantes evitaron gastos como restaurantes, teatro o alquiler de carpas y optaron por llevar comida desde sus casas.

Crisis industrial y caída del empleo

El ministro también presentó datos sobre la evolución de la actividad económica en la provincia durante 2025. Según indicó, la economía bonaerense registró un crecimiento del 2,2%, aunque ese desempeño representa la mitad del crecimiento registrado a nivel nacional por el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE).

Augusto Costa

Aun así, la actividad permanece 1,5% por debajo de los niveles de 2023, y el ministro recordó que la economía había sufrido previamente una contracción del 5,5% tras la llegada del actual gobierno nacional.

image

Al analizar los distintos sectores, explicó que la única actividad que creció desde 2023 fue la rural, con un aumento del 32% tras la sequía, mientras que los tres rubros con mayor peso en la economía provincial registraron fuertes caídas: industria (-8%), comercio (-21%) y construcción (-21%). “Hay una crisis productiva que está asolando a la provincia en todas las regiones”, afirmó.

En el caso de la industria automotriz, detalló que siete de cada diez líneas de producción están paralizadas, una situación que también se replica en otros sectores industriales.

Además, advirtió que la mitad de las empresas tiene serias dificultades para pagar impuestos, salarios, proveedores y servicios, lo que pone en riesgo las cadenas de pago. “Estamos al límite de un proceso de dificultades serias para mantener las cadenas de pago en el sector industrial”, señaló.

Según los datos presentados, en la provincia hay 5.498 unidades productivas menos, se perdieron cerca de 80.000 empleos formales hasta noviembre y la producción enfrenta un escenario muy complejo.

“A diferencia de lo que dice Milei, no es culpa de empresarios prebendarios, industriales ineficientes o trabajadores vagos: es Milei y su política económica”, concluyó Costa.

En tanto, Díaz planteó que "las desigualdades que afectan a las trabajadoras y las violencias por razones de género son negadas por el gobierno nacional, un gobierno antiderechos y negacionista" y completó: "Lo denunciamos, porque nos preocupa, y trabajamos desde la provincia en políticas que están en las antípodas".

Luego, planteó que "la desigualdad en el trabajo es histórica, pero la reforma laboral va a empeorar todas esas inequidades" y agregó: "Cuando el Estado se retira, la vida es más difícil; por eso en la provincia creemos en un Estado presente que cree que la única libertad posible es con mayor justicia e igualdad".