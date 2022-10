El tierno mensaje de Macri a Awada: "Orgulloso de vos, te felicito hechicera"

awada libro tapa raices 2022.jfif

En su perfil de Instagram, Juliana Awada tiene más de 2 millones de seguidores, donde habitualmente comparte consejos, recetas, estrategias y métodos relacionados con sus intereses, en el día a día. Además de postales familiares, sube las recetas que cocina con todo lo que cosecha en su huerta y diversos consejos sobre los beneficios que acompañan a ese estilo de alimentación.

“Raíces es un camino posible, el que yo he seguido, para alcanzar el bienestar general. Como a todos, a menudo mi cuerpo me ha reclamado modificar algunos hábitos y no subestimar sus señales. Sin imponer un estilo mandatorio o excluyente de otras opciones, aquí comparto lo que a mí me sirve cada día con la esperanza de que también pueda ayudar o inspirar a otros”, expresó la flamante autora sobre este nuevo proyecto, en declaraciones a los medios.

Quien no se perdió la ocasión fue Mauricio Macri. De pasada, en el posteo del libro de Awada, el expresidente dejó un mensaje afectuoso: “Orgulloso de vos. Soy muy afortunado por recibir el optimismo y la fuerza que contagias. Felicitaciones hechicera”, expresó conmovido.

Macri abrió su corazón en público en las redes sociales y sumó más palabras de apoyo a su esposa: “Gracias a vos por la familia que tenemos y por ser mi mayor fuente de inspiración. Te amo”, escribió hoy.

Awada había expresado en su cuenta de Instagram la alegría por este nuevo emprendimiento: “Que emoción que hoy sale mi primer libro. En él van a encontrar diferentes aspectos de mi vida cotidiana, el contacto con la naturaleza, todo lo que estoy aprendiendo de la tierra y la huerta. También van a ver recetas nuevas inspiradas en los alimentos que cosecho en el jardín de casa, como también recetas que son parte de mi crianza y mi familia. Ojalá encuentren inspiración para la búsqueda de sus propios caminos hacia una vida más saludable, natural y auténtica. Espero les guste”, subrayó.