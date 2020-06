Moreau: "Macri y Carrió se juntaron para coordinar su defensa"

"Están planificando su defensa, yo les recomendaría que se pongan buenos abogados, porque los van a necesitar", dijo Moreau en diálogo con "Informate Bien", en Radio 10.

Macri y Carrió están planificando su defensa, yo les recomendaría que se pongan buenos abogados, porque los van a necesitar" (Leopoldo Moreau)

Para el diputado, el expresidente "tenía una responsabilidad que no puede eludir, era el jefe directo de la AFI". "Porque entre el Presidente y la AFI no hay intermediación, depende directamente", argumentó.

Respecto a Carrió, Moreau consideró que "deberá dar algunas explicaciones" en lo referente al espionaje de la AFIP.

El ex presidente Mauricio Macri reapareció el sábado junto a la ex diputada de la Coalición Cívica Elisa Carrió, con quien mantuvo una charla para luego compartir una imagen de ambos a través de las redes sociales, donde manifestaron su "preocupación" por "los atropellos institucionales que se están viendo".

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1271911765807435781 Estuve hablando largo y tendido con Lilita, con el afecto y el cariño de siempre. Hablamos del momento que vive nuestro país y compartimos nuestra preocupación por los atropellos institucionales que estamos viendo. pic.twitter.com/dgmOiIyrG2 — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 13, 2020

"Estuve hablando largo y tendido con Lilita, con el afecto y el cariño de siempre. Hablamos del momento que vive nuestro país y compartimos nuestra preocupación por los atropellos institucionales que estamos viendo", expresó Macri.

El ex mandatario y la ex diputada se expresaron así en medio de las causas judiciales que salpican a la gestión de Juntos por el Cambio, como la que investiga al ex titular del Banco Nación Javier González Fraga por el préstamo a la empresa Vicentín y el caso sobre presunto espionaje ilegal.