Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio relanzaron Región Centro: guiños a Nación y reclamos por un plan productivo

Los gobernadores encabezaron una jornada doble en Paraná y Santa Fe. Dijeron que es "hora de darle las herramientas al Gobierno". El ministro Francos participó del cierre. "No esperen nada del Estado", les advirtió.

Aunque en tono cordial, los discursos oficiales no estuvieron exentos de dardos. Al inicio, el ministro Francos saludó a los jefes provinciales y remarcó, entre risas, "lo difícil que es lidiar con esta gente como ministro del Interior sin plata". "En serio que lo sufro mucho, porque a mí me gustaría que la Nación pudiera acompañar los reclamos de las provincias, los reclamos de los distintos sectores, pero la realidad es la realidad", puntualizó.

El funcionario destacó que hay que "empezar por lo primero", que es "poner la casa en orden" y "tratar de solucionar los problemas que impiden desarrollarse incluso a este región privilegiada del país". Remarcó, además, que entre las tres provincias generan "un cuarto del Producto Bruto Nacional" pero dijo que los niveles de pobreza "no se condicen con ese nivel de riqueza".

Llaryora Frigerio francos Pullaro.jpg El ministro Guillermo Francos participó del cierre de la jornada.

Al cierre de su alocución, Francos les pidió a los mandatarios en tono jocoso: "No esperen nada del Estado. Por ahora no hay plata, pero ya va a haber". Acto seguido, destacó que le Gobierno está "estabilizando la situación económica macro" y revivió una antigua entelequia macrista: el segundo semestre.

"Estamos convencidos de que a partir del segundo semestre del año, la economía, con la estabilidad, va a rebotar y podremos comenzar a conversar de otro tipo de cosas de las que estamos conversando actualmente", concluyó.

Reclamos por un plan productivo

Rápido de reflejos, el cordobés Martín Llaryora recogió el guante. "Guillermo, anotame para el segundo semestre, para el primer día", bromeó al hacer uso de la palabra. No obstante, valoró la presencia del ministro y su "comprensión": "No esperes otra cosa de nosotros que acompañar. No somos del mismo partido pero sabemos que es necesario que la Argentina, en este momento, tenga los instrumentos necesarios para que la Argentina pueda avanzar".

A lo largo de su discurso, el mandatario mediterráneo dosificó reclamos y guiños a la Casa Rosada. Respecto al primer ítem, pidió que, además del plan fiscal, se contemple un plan productivo. "Traten de lograr el equilibrio fiscal para estabilizar la macro y que en ese equilibrio fiscal vayan empezando a ver el mapa productivo", disparó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/MartinLlaryora/status/1780313532317184248&partner=&hide_thread=false Sostener la @RegionCentroOf es fundamental, sobre todo en momentos difíciles, como el que nos ha tocado, pero en nuestras provincias, #Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe hemos estado juntos, defendiendo al #federalismo y a nuestra producción. pic.twitter.com/wLJ8havTfN — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) April 16, 2024

En ese sentido, explicó que "aquí la timba financiera es mala palabra; acá la buena palabra es la producción, por eso a las fábricas les ponen los nombres de las familias". Citando una vieja máxima pidió, a la vez, que haya "tanto mercado como sea posible" y "tanto Estado como sea necesario", ya que "a los lugares donde no existe lo privado o el mercado, tiene que llegar la mano solidaria del Estado o de las cooperativas".

A la vez aclaró que tanto él como Frigerio y Pullaro "pelean por la producción, como hicimos cuando logramos -y vos fuiste muy importante en escucharnos, Guillermo- sacar ese impuesto a las retenciones, que iban a incorporar al impuesto que ya tenemos y nos castiga. Iba a ser mucho peor nuestra producción".

"Nosotros lo que queremos es que el plan de la Argentina sea un plan fiscal, pero que no sea un plan con el que dentro de 10 años tengamos 40 museos nuevos, sino que queremos tener 40 empresas nuevas para que haya más trabajo para los argentinos", concluyó.

Transversalidad y pedido de mayor federalismo

A su turno, Maximiliano Pullaro destacó la transversalidad de la cumbre, ya que los tres mandatarios pertenecen a partidos distintos, y en sintonía con Llaryora, pidió por un modelo productivo.

"Por supuesto que queremos discutir el equilibrio fiscal, por supuesto que es importante debatir la reforma política en la Argentina, pero en esos debates importantes tenemos que discutir también el modelo productivo, adónde vamos a apuntar y cómo vamos a desarrollar a nuestro país", lanzó.

Sobre este aspecto, el dirigente radical dijo que el federalismo no se agota en el reparto de fondos y, evocando al brigadier Estanislao López, recordó que "cuando el centralismo, el unitarismo, se quedaba con los recursos del interior de la Argentina, fuimos con Entre Ríos y demostramos que podíamos ponerle límite a eso.

Pullaro Región Centro.jpg

"Nuestro ADN nos ubica en se lugar, pero queremos discutir hacia dónde van los recursos de la República Argentina, porque tenemos un modelo para proponerle a la Argentina", precisó.

Previamente, Rogelio Frigerio había dicho que "salvo en el 2001, no hay en el recuerdo una crisis semejante a la que le tocó heredar el Presidente y a su Gobierno, y también a nosotros tres, que estamos gestionando nuestras provincias".

"Como dice el Presidente, no hay plata, y yo doy fe de eso en Entre Ríos. Sin plata, tenemos que hacer que cada centavo que entre al Estado se administre con eficiencia, eficacia y enorme transparencia", sostuvo, y consideró que las tres provincias se están "manejando con la misma austeridad con la que vive la gran mayoría de los argentinos".

"Yo apuesto a que el Gobierno tenga éxito. Por eso estamos ayudando a construir gobernabilidad, a que el Presidente tenga las herramientas que está pidiendo desde hace tiempo para sacarnos de esta situación tan difícil", cerró.

Rumbo al Pacto de Mayo

La XVII Junta de Gobernadores de la Región Centro comenzó a las 10 de la mañana en el Centro Provincial de Convenciones de la Ciudad de Paraná. Allí los mandatarios suscribieron distintos acuerdos para promover el desarrollo de la región. Posteriormente, realizaron el traspaso de la presidencia pro témpore.

Más tarde, se trasladaron a la Casa de la Cultura de la ciudad de Santa Fe, donde se sumaron el ministro Francos y los exgobernadores de Santa Fe Omar Perotti y Víctor Reviglio, además de diputados, legisladores y dirigentes de las tres provincias, entre otros.

Llaryora Frigerio Pullaro.jpg

El evento de los mandatarios coincide con la discusión por la nueva ley ómnibus. Los tres ya manifestaron intenciones de apoyar el texto versión pocket, que esta vez sí conseguiría los votos necesarios en la Cámara de Diputados. Apelando a que así sea, la presencia de Francos fue un gesto en esa dirección.

Entre algunos ítems, la Región Centro está compuesta por casi 8.960.000 personas, un 20% de la población nacional, y aporta el 24% del PBI. Además, genera el 40% de las exportaciones.

Tiene, además, el 55% de la producción de granos; el 91% de la producción de maní; el 60% de la producción de arroz; el 70% de la producción de leche; el 50% del stock porcino; el 50% de la carne de ave; el 90% de los aceites; y el 75% de las industrias de la metalmecánica y la maquinaría agrícola, entre otras actividades