"Me preocupa": la crítica de Daniel Scioli a Macri por su anuncio electoral

La decisión de Mauricio Macri de no ser candidato a presidente en las próximas elecciones trajo ruido a la política toda. Además de los elogios que recogió al interior de Juntos por el Cambio (JxC) , el fundador del PRO fue criticado por dirigentes de distintos espacios, entre ellos el precandidato Daniel Scioli .

Aunque aclaró que "no comenta las internas de otros espacios", el embajador en Brasil sí "consideró necesaria señalar su posición respecto a conceptos que el líder de Juntos por el Cambio expresó sobre la realidad de nuestra Argentina".

El texto de Daniel Scioli

"Me preocupa que siga reivindicando algunos de los graves errores de su gestión. En mi vida me he mantenido lejos del revanchismo y la crítica fácil, en la senda de aprender de las experiencias, con autocrítica y respeto. Este año, en el marco de la elección presidencial, debemos pensar con profundidad las ideas que marcarán el destino y el rumbo del país", publicó Scioli.