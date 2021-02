Mendoza: el PJ no apoyará la Reforma Constitucional propuesta por el gobernador Suárez

El documento fue difundido por la Mesa directiva del PJ, partido que en Mendoza preside la senadora nacional Anabel Fernández Sagasti.

Tras la decisión opositora, el gobernador Suárez expresó esta mañana a la prensa: "A este peronismo no le importa Mendoza" y anunció que seguirá adelante con su objetivo de achicar el gasto público.

La Legislatura de Mendoza comenzará a debatir la reforma constitucional este jueves, en la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales del Senado, que preside el radical Marcelo Rubio, pero el proyecto sólo podría ser aprobado con mayoría especial, es decir que requiere necesariamente del respaldo del PJ.

"Creemos que las iniciativas propuestas no redundarían en una disminución del gasto político y, por el contrario, perjudicarán la representación de minorías debilitando los sistemas de control legislativo que permitieron echar luz a casos de corrupción en la gestión", expresaron los peronistas en su documento.

En tanto, el PJ mendocino afirmó que presentará una propuesta alternativa para reducir el gasto del Poder Legislativo.

"Promovemos que nuestros bloques de legisladores provinciales presenten una propuesta de enmienda de un solo artículo de la Constitución de Mendoza de acuerdo con la modalidad determinada en el artículo 223, a fin de establecer un límite máximo para el presupuesto de las cámaras de Senadores y Diputados con un tope como porcentaje del presupuesto general de la Provincia", plantearon.

Por su parte, el presidente de la UCR el intendente de Godoy Cruz, Tadeo García Zalazar, opinó que el peronismo frena "el desarrollo institucional provincial" y le dice "no al ahorro, no al Equilibrio Fiscal, no a la autonomía municipal, no a limitar reelecciones, no a representación de los departamentos" y aludió así a algunas de las propuestas elaboradas por el oficialismo provincial.

Mientras que el PJ criticó que "el Poder Ejecutivo Provincial no promueve un diálogo directo con las fuerzas políticas y sociales, se maneja en soledad y no gestiona los consensos necesarios para garantizar cambios institucionales y acuerdos pragmáticos".