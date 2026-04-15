La inflación medida por las provincias quedó apenas por debajo del dato nacional de marzo

El promedio entre Neuquén, Mendoza, Tucumán y Córdoba marca aumentos del 3,35% durante el último mes. Combustibles y servicios traccionaron las subas.

La inflación de las provincias que miden en paralelo al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) redondeó un promedio del 3,35% durante marzo y se ubicó levemente por debajo de la nacional, que marcó 3,4%, acumulando 10 meses consecutivos sin descensos.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), difundido este martes, significó un nuevo golpe al Gobierno, que privilegia ese ítem como su principal frente. El propio Javier Milei admitió que "el dato es malo", aunque aventuró que "hacia adelante va a bajar".

Hasta aquí, el acumulado del año muestra incremento del 9,4% , casi la totalidad de lo que el Ejecutivo había fijado como meta en el Presupuesto para el 2026: 10,1%.

La cifra oficial tuvo correlatos en los distritos. A la par de Nación, dan a conocer sus números Neuquén , Mendoza , Córdoba y Tucumán . En los dos primeros casos, el guarismo fue superior al que difundió el INDEC, mientras que el par restante registra subas apenas por debajo.

De acuerdo al Dirección Provincial de Estadística y Censo del Neuquén, el Índice de Precios al Consumidor creció 3,5% durante marzo en la provincia, acumulando un total del 8,8% en lo que va del año. La diferencia interanual fue del 35,9%.

Inflación Neuquén

El rubro que más aumentó fue educación, con el 8,5%. Lo siguió Vivienda, agua y electricidad (5,7%), el de mayor impacto en el IPC general. Por detrás se ubicaron: ropa y calzado (4,6%); transporte (4,5%) -impulsado por la suba de los combustibles y los costos de mantenimiento-; y alimentos (3%).

Al observar el desagregado, se percibe que los Bienes registraron un aumento de 2,8%, inferior al de los Servicios (4,3%). Las variaciones interanuales fueron de 25,9% y 48,4%, respectivamente.

La vecina Mendoza, en tanto, reportó un alza del 3,6% en marzo, acumulando un 9,4% en el año y una variación interanual del 33%. Educación (5,3%), indumentaria (5,1%) y alimentos y bebidas (4,2%) registraron las mayores subas, siendo este último ítem el que más incidencia tuvo sobre el índice general, a diferencia de la medición neuquina.

Inflación Mendoza

Tucumán y Córdoba, por debajo del INDEC

En Tucumán, los precios subieron un 3,1% durante el mes pasado, quedando por debajo de la cifra nacional y de la del NOA (4%). En el acumulado del año, marcó 9,6% mientras que la interanual fue del 31,5%. El desagregado muestra a Educación con la mayor escalada, con 16,9%. Lo siguió viviendas y servicios (4,5%).

De todos modos, alimentos y bebidas, con 3,7%, fue el rubro que tuvo la mayor incidencia sobre el dato general, ya que aportó 1,85 del total.

Los menores aumentos se registraron en indumentaria (0,3%) y equipamiento del hogar (1%), mientras que recreación y cultura marcó una baja del 2,1%. Según la Dirección de Estadística de la provincia, los servicios subieron más que los bienes: 4,3% contra el 2,7%.

Inflación Tucumán

Símil escenario al tucumano registró Córdoba, con una suba en el Índice de Precios al Consumidor del 3,2% en marzo, también por debajo de la marca nacional. La interanual mediterránea alcanzó el 32,4% mientras que la inflación acumulada en el primer trimestre fue del 8,4%.

Los rubros que empujaron la suba fueron alimentos y bebidas (3%), impulsado por la carne; vivienda y servicios (4,2%), con eje en alquileres, electricidad y gas; y transporte (4,9%), consecuencia del aumento en los combustibles.

Además, los bienes, que representan un 61% de la canasta, tuvieron en marzo una variación de 2,9% respecto al mes anterior, mientras que los servicios, que representan el restante 39% de la canasta, registraron una variación de 3,5%.

Inflación Córdoba

El promedio entre esas cuatro provincias, que miden su inflación con datos propios, marca una suba del 3,35%, quedando apenas por debajo del 3,4% reportado por el INDEC.

En todos los casos tuvo fuerte incidencia el aumento de los combustibles, consecuencia del escenario global, donde la inestabilidad por la guerra Irán - EEUU en el Estrecho de Ormuz dificulta el comercio energético.