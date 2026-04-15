Mendoza: desbarrancó un camión, pero el conductor se tiró antes y se salvó de milagro + Seguir en









El hecho ocurrió en la ruta 7, a la altura de Potrerillos. El hombre fue asistido tras ser hallado a un costado de la ruta. La Policía intenta determinar las causas.

El camión se precipitó al barranco y dio varios vuelcos

El tramo internacional de la Ruta Nacional 7 en Potrerillos, Mendoza, fue escenario de un impactante accidente de tránsito en la jornada de este miércoles que involucró a un camión de carga, que cayó a un barranco, y a su conductor, que debió arrojarse del vehículo para salvar su vida.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

ssstwitter.com_1776289489180 El camión desbarrancó y terminó completamente destruido por los vuelcos. @MarceloOrtizTV El hecho tuvo lugar cerca del kilómetro 1114, en el sector sur de la conocida Curva de Guido, zona señalada por su peligrosidad y donde se repiten los accidentes. Un llamado al 911 informó sobre la caída de un vehículo que transportaba paneles solares.

El contacto con emergencias activó un rápido operativo de los servicios de seguridad, que dieron asistencia al conductor. Según informó a los agentes, viajaba solo a bordo del vehículo cuando por motivos que aún no fueron esclarecidos, el camión se precipitó al vacío. Segundos antes, logró lanzarse del camión, lo que le permitió preservar su vida.

Tras arrojarse, el hombre quedó a un costado de la ruta, con diversas lesiones. Los primeros efectivos en llegar confirmaron que presentaba politraumatismos y dispusieron su traslado inmediato al hospital. La unidad quedó destruida tras el vuelco y el posterior desbarranco.

Las tareas de prevención y ordenamiento del tránsito Según informó el medio El Sol, Gendarmería Nacional Argentina y personal de la Comisaría 53° trabajó en la escena coordinando tareas de prevención y ordenamiento del tránsito.

Si bien no se dispusieron cortes totales de tránsito, los agentes recomendaron a los conductores reducir al mínimo la velocidad en la zona para evitar peligros. Las causas que desencadenaron el siniestro aún están bajo análisis. Los representantes de las fuerzas involucradas en el operativo no descartaron ninguna hipótesis y anticiparon que la investigación seguirá durante las próximas horas.

Temas Mendoza

Tránsito