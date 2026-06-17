El golazo de Lionel Messi a Argelia desde una perspectiva inédita: la cámara del árbitro captó toda la jugada

Las innovaciones tecnológicas permiten tener tomas inéditas de las jugadas. Así, puede verse el primer tanto del goleador argentino desde los ojos de Szymon Marciniak.

Messi fue protagonista de una jornada histórica en Kansas.

El debut de Lionel Messi en el Mundial 2026 dejó imágenes para la historia. No solo por el gol que abrió el triunfo de Argentina frente a Argelia , sino también por la forma en que fue registrado. Gracias a las nuevas cámaras corporales implementadas por la FIFA , los fanáticos pudieron observar la conquista desde la misma perspectiva que tuvo el árbitro Szymon Marciniak dentro del campo de juego.

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El video rápidamente se volvió viral en redes sociales y permitió apreciar con un nivel de detalle inédito una de las mejores acciones del encuentro disputado en Kansas Cit y .

La jugada comenzó en la mitad de la cancha, cuando Rodrigo De Paul recuperó la posesión y filtró un pase preciso para Messi. El capitán argentino recibió de zurda, giró con rapidez y encaró hacia el arco rival aprovechando los espacios que encontraba entre las líneas defensivas de Argelia.

Con la pelota siempre bajo control, avanzó varios metros hasta llegar a las inmediaciones de la medialuna del área. La defensa africana intentó reorganizarse para cerrar los caminos, pero el rosarino encontró el tiempo suficiente para acomodarse y sacar un remate formidable .

El gol de Messi desde la cámara del árbitro.

El disparo se clavó junto al ángulo izquierdo del arco defendido por Luca Zidane, que nada pudo hacer para evitar la caída de su valla.

La nueva tecnología que mostró el gol desde adentro

La acción adquirió una dimensión especial gracias a una de las innovaciones tecnológicas más importantes que presentó la FIFA para esta Copa del Mundo.

Por primera vez en un Mundial, los árbitros principales utilizan cámaras corporales instaladas a la altura de la oreja, capaces de registrar imágenes en primera persona durante el desarrollo de los encuentros.

El organismo rector del fútbol mundial impulsó la medida con el objetivo de aumentar la transparencia en las decisiones arbitrales, combatir conductas antideportivas y ofrecer una experiencia más inmersiva para los espectadores.

La secuencia del gol de Messi permitió observar exactamente lo que veía Marciniak mientras seguía la jugada desde pocos metros de distancia.

Marciniak, un árbitro ligado a la historia argentina

La elección del árbitro también aportó un dato particular a la historia. Szymon Marciniak fue el encargado de dirigir la final del Mundial de Qatar 2022, partido en el que la Selección argentina derrotó a Francia por penales y conquistó su tercera estrella.

Ahora, casi cuatro años después de aquella consagración, el juez polaco volvió a estar presente en otro momento destacado de la carrera de Messi.

Quién es Luca Zidane, el arquero que sufrió el gol

Otro de los detalles que llamó la atención durante el encuentro fue la identidad del arquero argelino. El encargado de custodiar el arco africano fue Luca Zidane, hijo del histórico futbolista francés Zinedine Zidane.

messi sonrisa Messi tuvo una histórica noche en la que marcó tres goles. Archivo

Nacido en Francia y formado en las divisiones inferiores del Real Madrid, el guardameta actualmente juega en el Granada de España. A nivel internacional optó por representar a Argelia, país del que provienen sus raíces familiares.

La noche histórica de Lionel Messi

El tanto frente a Argelia fue apenas el inicio de una actuación memorable. Después de abrir el marcador a los 16 minutos, Messi volvió a convertir en dos oportunidades más y completó un hat-trick que selló la victoria argentina por 3-0.

Con esos goles, el capitán alcanzó los 16 tantos en Copas del Mundo e igualó la marca histórica del alemán Miroslav Klose.

Además, llegó a 914 goles oficiales como profesional y alcanzó los 120 tantos con la camiseta de la Selección argentina, a los que suma 61 asistencias.

El encuentro también tuvo un valor simbólico especial porque representó el partido número 200 de Messi con la Albiceleste.

A su vez, el rosarino se convirtió en el primer futbolista de la historia en disputar seis Copas del Mundo, ampliando aún más un legado que sigue sumando capítulos inolvidables.