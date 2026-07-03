Tras los cambios de funcionarios, el PRO anticipó que apoyará la agenda libertaria en el Congreso + Agregar ámbito en









La llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete encarriló voluntades en uno de los aliados parlamentarios de La Libertad Avanza.

Ritondo, presidente del bloque PRO en Diputados, con su par libertario, Bornoroni. HCDN

El Gobierno se enfoca en el Congreso como motor de reactivación de la agenda política. En ese marco, el PRO adelantó que apoyará una serie de prioridades oficialistas, entre las que se encuentran la reforma electoral y la reducción del régimen de zonas frías, además de que enumeró una serie de proyectos de su autoría que intentará impulsar.

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Además de ser saludado por el presidente del partido, Mauricio Macri, apenas fue oficializado en su cargo, Santilli formaba parte del bloque de Diputados del PRO hasta el año pasado, cuando decidió encabezar en octubre la lista de La Libertad Avanza, a raíz de una alianza que concretaron ambos sellos en la provincia de Buenos Aires. Finalmente, dio el batacazo en el distrito más poblado del país, aunque pronto fue designado frente al Ministerio del Interior, por lo que dejó su banca vacante.

Aunque sufrieron una merma en su influencia parlamentaria en el último año, el PRO todavía cuenta con 12 diputados y 3 senadores en su bloque. Se trata de apoyos importantes para sostener la mayoría en ambas Cámaras en la que se respalda el oficialismo para avanzar en su estrategia política. Además, el Gobierno debe continuar confluyendo con el radicalismo y los espacios provincialistas, con los que puede entrar en cortocircuito cuando afloren las voluntades electorales.

Santilli, Ritondo y Lospennato durante una sesión el año pasado, cuando el jefe de Gabinete era aún diputado. Congreso: qué respaldo dará el PRO Según precisaron en sus redes sociales, y argumentando que "el cambio también se construye desde el Congreso", el PRO garantizará sus votos en una decena de proyectos, distribuidos en ambas Cámaras.

Senado " Actualización de la Ley de Salud Mental ": tiene dictamen en el Senado.

": tiene dictamen en el Senado. " Defensa de la inviolabilidad de la propiedad privada ": se trataría la semana que viene en una sesión del Senado.

": se trataría la semana que viene en una sesión del Senado. " Agravamiento de las penas por falsas denuncias" : tiene dictamen en el Senado.

: tiene dictamen en el Senado. "Tratamiento de Zona Fría": tiene media sanción en la Cámara de Diputados y resta su votación en el Senado. Diputados "Ficha Limpia": aún no tiene dictamen.

aún no tiene dictamen. "Ley de Desalojo y combate a la usurpación de tierras" : aún no tiene dictamen.

: aún no tiene dictamen. "Reforma del Código Penal y agravamiento de las penas para homicidios de menores de 18 años en ocasión de robo": no inició su debate.

"Reforma del financiamiento de los partidos políticos": no inició su debate.

no inició su debate. "Uso productivo de las tierras ociosas de las rutas nacionales" : no inició su debate.

: no inició su debate. "Endurecimiento de las penas por vandalismo rural": no inició su debate.

no inició su debate. "Fortalecimiento de las herramientas para combatir el grooming": no inició su debate.

no inició su debate. "Inhibidores de señales de celulares e internet en las cárceles" : no inició su debate.

: no inició su debate. "Prevención del suicidio adolescente": no inició su debate.

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