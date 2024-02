Miguel Ángel Pichetto a los diputados de La Libertad Avanza: "Dejen de aplaudir, no sean pelotudos"

El diputado Miguel Ángel Pichetto cruzó duramente a los miembros de La Libertad Avanza luego de que festejaran con aplausos su propuesta de continuar el debate por la ley ómnibus pese a los hechos de violencia . "Dejen de aplaudir, no sean pelotudos", les dijo.

En ese momento, el diputado votó en contra del pedido de suspender las discusiones a raíz de la violencia que tenía lugar afuera y propuso continuar con el debate. "El bloque Hacemos no va a permitir que se interrumpan las labores de un Poder del Estado", expresó.

pichetto dejen de aplaudir.mp4 Miguel Ángel Pichetto, diputado.

Fue en ese momento que la bancada oficialista irrumpió en aplausos, para apoyar la propuesta de Pichetto, algo que al legislador no le pareció oportuno. "No aplaudan nada, viejo. Dejen de aplaudir, no sean pelotudos. Parece que están en una fiesta. Dejen de aplaudir", les espetó.