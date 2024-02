Ante la violencia policial, diputados de la oposición pidieron frenar la sesión y se levantaron del recinto

Segundo día de tensión en las inmediaciones del Congreso de la Nación , donde se debate la ley ómnibus . En ese marco, y tras acompañar a los manifestantes que sufrieron la violencia del operativo policial , un grupo de diputados pidió que la sesión ingrese en cuarto intermedio y se defina su suspensión temporal hasta que no se termine la represión .

La legisladora Romina del Plá (Frente de Izquierda) solicitó la palabra y señaló: "En este momento están avanzando sobre las asambleas populares de la calle llenándolas de gases y de palos". Durante sus palabras, se vio el ingreso de sus compañeros de bancada, Miriam Bregman y Nicolás del Caño , quien profirió insultos. Por su parte, la ex candidata presidencial gritó: "Nos tiraron las motos encima. Esta es Patricia Bullrich al mando de la ciudad".

Su reclamo contó con la solidaridad de distintos bloques, entre ellos de varios legisladores de Unión por la Patria que se levantaron del recinto y fueron hacia la movilización en las inmediaciones del Congreso . Por su parte, Mónica Frade ( Hacemos Coalición Federal ) intervino: "Les voy a hablar a mis compañeros de Juntos por el Cambio . A la 13:30 horas planteé que en las calles estaban pasando cosas y sabíamos que se iba a concentrar más gente en la plaza. Estábamos mirando las imágenes y no podemos admitir acá adentro que esté pasando lo que está ocurriendo afuera. No puedo admitir ver militarizado todo el contorno del Congreso . Es inadmisible que estemos viviendo hoy lo que estamos viviendo y que estemos sentados acá".

Máximo Kirchner Unión por la Patria Represión Congreso.jpeg Diputados de Unión por la Patria se retiraron del recinto para ir al Congreso. Foto: Ignacio Petunchi.

Violencia policial en el Congreso: cómo fue el operativo

Por segunda jornada consecutiva, la policía avanzó sobre los manifestantes que reclamaban contra el proyecto de ley ómnibus en las afueras del Congreso. Alrededor de las 19 horas, y cuando la tensión ya había calmado, se sumaron al operativo de control policial efectivos de la Gendarmería y cortaron la Avenida Entre Ríos.

Una vez que montaron un cordón alrededor de la protesta, empezaron a avanzar sobre los manifestantes con gases y balas de goma, empujando con escudos a quienes cortaban la Avenida Rivadavia. Más adelante, los camiones hidrantes de la Policía Federal avanzaron tirando agua sobre toda la Plaza del Congreso.

Policía Federal Represión Congreso.jpeg Despliegue de la Policía Federal en el Congreso. Foto: Ignacio Petunchi.

Violencia policial en el Congreso: repercusiones

En declaraciones televisivas, la diputada Cecilia Moreau precisó que "le pegaron y balearon a fotógrafos por lo que pude ver que estaban arriba de la vereda. No son el problema los manifestantes. Venimos a cuidar la seguridad e interponernos entre la policía y su represión. Esto no puede pasar. No puede funcionar el Congreso así. Espero que el presidente Milei tenga un rapto de humanidad y racionalidad y que levanten este desmesurado operativo policial". "Sí, vamos a volver a reclamar que termine esta locura en la calle. Estoy anonadada porque nada bueno puede pasar mientras en la calle hay este nivel de conflicto, violencia y deshumanización", agregó.

Por su parte, el legislador Leandro Santoro subrayó que "parece que la ciudad está tomada por las fuerzas federales". "Las motos de la Policía Federal son las que dispararon balas de goma. Gendarmería nos molió a palos a nosotros", detalló.

La Confederación General del Trabajo se plegó al repudio del accionar policial en redes sociales: "El despliegue de fuerzas federales amedrentando la libertad de protesta de Patricia Bullrich solo pretende ocultar lo verdaderamente importante que es la discusión legislativa. Mientras tanto los argentinos están inseguros en los barrios de Argentina".

Por su parte, el legislador porteño Ramiro Marra (La Libertad Avanza) escribió: "Excelente trabajo de las fuerzas de seguridad. Me acuerdo cuando iba a los medios de comunicación y me decían que no se podía hacer esto. Se puede y se esta haciendo. Es un gran logro de este gobierno. Recuperamos la calle, ahora vamos a recuperar la economía".