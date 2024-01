Javier Milei compartió resultados positivos de una encuesta de adhesión y celebró: "La gente la está viendo"

El Presidente compartió un relevamiento que mostraba gran aprobación de sus primeras medidas y apuntó: "Parece que los que no la ven es porque están agarrados de varios curros".

En medio de su primer viaje oficial en Davos , el presidente Javier Milei celebró en sus redes sociales que arrojó resultados positivos de adhesión a su plan económico y a las medidas impulsadas en su primer mes de gestión. El mandatario volvió a referirse a la expresión "No la ven" , que empezó a circular en redes sociales en las últimas semanas, y sostuvo: "¡La gente la está viendo!".

En su cuenta de X (antes Twitter), Milei compartió los resultados de una encuesta realizada por la consultora Opinaia que relevó 1.200 casos y celebró: "Parece que los que no la ven es porque están agarrados de varios curros... me imagino que no hace falta que les haga una listita...", escribió el mandatario desde Davos, donde se encuentra para participar de la reunión del Foro Económico Mundial.