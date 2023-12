"No la ven": nuevo posteo de Javier Milei contra la oposición

A través de un meme publicado en Instagram y X, Javier Milei recalcó que la dirigencia opositora no comprende su proyecto económico.

Las redes sociales continúan siendo el espacio por referencia de Javier Milei y los referentes de La Libertad Avanza para realizar comunicaciones En detrimento del contacto con la prensa opositora , rol que viene afrontando su portavoz presidencial en conferencias diarias, el Presidente de la Nación eligió el nuevo slogan de su gobierno luego del pionero " No hay plata ": ahora es " No la ven ".

La elección del slogan "No la ven", instalada por el propio Presidente el pasado domingo, se da en el marco del inicio de las sesiones extraordinarias que discutirán la constitucionalidad del decreto que emitió y que aún no entró en vigencia, por un descuido del oficialismo en la formalidad de la publicación del Boletín Oficial. Asimismo, insinúa que la oposición, que nuclea sectores del sindicalismo, Juntos por el Cambio, Unión por la Patria y referentes jurídicos, no observan los beneficios de sus propuestas de reformas.