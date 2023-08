Milei podría otorgar fondos "discrecionales" a provincias para conseguir la sanción de leyes

La candidata a diputada por La Libertad Avanza , Marcela Pagano , sugirió que en un eventual gobierno, Javier Milei podría llegar a retacear las transferencias discrecionales a las provincias para conseguir así la aprobación de leyes. No obstante, rechazó que esa acción pueda llegar a considerarse una extorsión. “ Es la fuerza de la negociación de la política bien entendida” , sostuvo.

“Imagino honestidad intelectual, porque si no es así y no quieren garantizar la gobernabilidad, si le rebotan las leyes por el mero hecho de rebotar, por ser oposición, deberán caminar la calle, poner su nombre y apellido y explicitar a la gente por qué no están de acuerdo”, sostuvo en declaraciones a TN.