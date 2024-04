Milei, sus verdaderos soldados y el riesgo de acortar distancias con Medio Oriente

El gobierno libertario no deja nunca de sorprender. Tras una semana intensa, otra vez, que dejó expuestas las internas en La Libertad Avanza (LLA) , el foco de análisis viró rápidamente a la agenda internacional, por la i nterrupción de Javier Milei de su gira para formar un “comité de crisis” por la tensión bélica en una región tan lejana para la Argentina como Medio Oriente, pero que el Presidente, de forma peligrosa, se encargó de acercar.

El frente interno no le da respiro a Milei. En momentos donde la Casa Rosada generó mayores avances en términos de consensos con la oposición, ahora debe sumar a la captación de votos ajenos la tarea de contención de los propios. El ministro del Interior Guillermo Francos y el jefe de Gabinete Nicolás Posse recibieron a legisladores, mandatarios provinciales e incluso lograron sentar en la mesa, por primera vez, a miembros de la cúpula de la CGT (sin éxito: no habrá homologaciones de paritarias y la central obrera convocó a un nuevo paro general). Pero el magma subterráneo de un armado endeble generó erupciones: la novela de Martín Menem vs la dupla Oscar Zago-Marcela Pagano terminó rompiendo el bloque de LLA en Diputados. Eran pocos, quedan menos.