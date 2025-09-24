Los ministros del Gobierno celebraron este miércoles el anuncio del auxilio financiero de EEUU, considerándolo un respaldo clave para la estabilidad económica y política del país. Según señalaron desde Casa Rosada, la asistencia internacional refleja la confianza del mundo en el proceso de transformación que lleva adelante el presidente Javier Milei.
Los ministros celebran el auxilio financiero de EEUU
La ayuda estadounidense, respaldada por declaraciones del secretario del Tesoro, es vista por el Gobierno como un impulso clave para frenar la inestabilidad política y fortalecer la confianza en los mercados.
-
Euforia en los mercados: acciones y bonos se disparan hasta 8% y el riesgo país cae debajo de los 1.000 puntos
-
La exnúmero dos del FMI alertó que la Argentina necesita flexibilizar el esquema cambiario
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó ante la prensa acreditada la importancia del gesto: “Es muy importante. Demuestra que los países democráticos que entienden una economía de prosperidad y de crecimiento se ayudan entre sí. Estados Unidos ve en Argentina un futuro de prosperidad”. Bullrich añadió que, durante casi seis meses, se intentó generar inestabilidad a través de “bombardeos parlamentarios”, situación que, según dijo, el Gobierno logró frenar.
En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, celebró el anuncio a través de las redes sociales: “Thank you Secretary @SecScottBessent. Argentinos, empieza una nueva era. A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente”.
El respaldo estadounidense, aseguraron desde el Gobierno, se materializa en anuncios concretos que acompañan la estrategia de transformación económica que impulsa la gestión de Milei. “El fuerte respaldo a la Argentina demostrado en los últimos días por el secretario del Tesoro de EE.UU., @SecScottBessent, y el presidente @realDonaldTrump, se traduce en anuncios concretos. Seguimos avanzando en el camino para hacer a la Argentina grande nuevamente”, señalaron.
Con este respaldo internacional, los ministros confían en que la asistencia financiera permitirá reforzar la estabilidad económica y política, mientras el Gobierno continúa implementando medidas orientadas al crecimiento y la consolidación de la confianza en los mercados.
Otro de los funcionarios que se expresó fue el titular de Interior, Lisandro Catalán: "El fuerte respaldo a la Argentina demostrado en los últimos días por el secretario del Tesoro de EE.UU, @SecScottBessent y el Presidente @realDonaldTrump, se traducen en anuncios concretos. El proceso de transformación histórico que está llevando adelante el Presidente @JMilei hoy genera confianza en el mundo. Seguimos avanzando en el camino para hacer a la Argentina grande nuevamente".
- Temas
- Estados Unidos
- Javier Milei
Dejá tu comentario