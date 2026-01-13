Rosalía, nuevamente enamorada: quién es la mujer que cautivó el corazón de la cantante española + Seguir en









Tras lanzar Lux y anunciar una gira internacional para 2026, la cantante fue vista junto a Loli Bahía, modelo francesa con la que celebró Año Nuevo en Ipanema y paseó por Madrid.

Rosalía estaría en pareja con Loli Bahía, una modelo francesa.

Rosalía coronó un 2025 intenso con el lanzamiento de Lux, su tercer álbum de estudio, y la confirmación de una gira mundial en 2026. En paralelo, la artista catalana sumó atención mediática por su vida personal: fue vista en varias ocasiones junto a Loli Bahía, una reconocida modelo francesa.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según la revista Hola!, ambas compartieron en noviembre una salida con amigos en Madrid, donde fueron fotografiadas por paparazzi aunque sin gestos públicos de afecto. Un mes después, la intérprete de Motomami viajó a Río de Janeiro para despedir el año y volvió a hacerlo acompañada por la modelo.

rosalia lola bahia en madrid En noviembre, se las vio juntas por Madrid. Las imágenes que circularon desde las playas de Ipanema terminaron de confirmar el romance. En videos difundidos por fans en redes sociales, Rosalía y Loli Bahía se mostraron juntas durante toda la noche y celebraron la Nochevieja con una corrida de la mano hacia el mar.

Embed - ROSALÍA | ARGENTINA on Instagram: "Rosalía junto a @lolibahiaa en Brasil modelo a la cual se la está viendo seguido y también pasaron fiesta juntas " View this post on Instagram Días más tarde, fueron vistas nuevamente caminando juntas por la ciudad. La cantante lucía un vestido rosa lencero, cartera a tono y botas negras, mientras que Bahía llevaba short negro, remera blanca y ojotas.

Rosalía Lola Bahia Rosalía junto a Loli Bahía en Río de Janeiro. Quién es Loli Bahía, la nueva pareja de Rosalía Dolores Bahía Roubille, conocida profesionalmente como Loli Bahía, tiene 23 años y es modelo y actriz francesa. Nació en Lyon, con ascendencia española por parte de su padre y raíces argelinas por parte de su madre. Fue descubierta antes de cumplir la mayoría de edad tras participar en el concurso internacional Egeri Tour, realizado en su ciudad natal. En octubre de 2018, con 17 años, ganó la final en París, lo que impulsó el inicio de su carrera profesional.

En 2020 debutó en pasarela en un desfile de Louis Vuitton y rápidamente se convirtió en imagen de grandes firmas de la industria y la alta costura. En enero de 2023, Yves Saint Laurent Beauty la eligió como embajadora. lola bahia Loli Bahía, la modelo y actriz francesa que enamoró a Rosalía. Entre sus trabajos más destacados figuran desfiles para Saint Laurent, Celine, Rabanne, Coperni, Courrèges, Max Mara, Prada y Givenchy. También abrió uno de los eventos más importantes del sector, el Vogue World 2024, como modelo de Chanel. El año pasado tuvo un rol central en el desfile Chanel Cruise 2025 y protagonizó la campaña Chanel No. 5 Fine Jewellery Collection, que incluyó una película dirigida por Gordon von Steiner.

Temas Espectáculos

Música