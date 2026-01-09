Al Teto Medina le diagnosticaron cáncer de colon y podrían volver a operarlo

Después de una cirugía exitosa, el conductor de 63 años enfrenta nuevas evaluaciones y consideran la posibilidad de una intervención adicional en el hígado.

Los síntomas del cáncer de colon incluyen cambios en los hábitos intestinales, sangrado rectal y pérdida de peso.

Marcelo “Teto” Medina , reconocido conductor argentino, anunció recientemente que fue diagnosticado con cáncer de colon , un tipo de enfermedad que afecta el intestino grueso y que puede extenderse a otros órganos si no se trata a tiempo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Con 60 años, decidió compartir personalmente la noticia con sus más de 160.000 seguidores en Facebook , agradeciendo el apoyo recibido y detallando los pasos de su tratamiento que, después de una cirugía inicial considerada exitosa, los médicos evalúan la posibilidad de una nueva operación .

Medina optó por comunicar directamente su situación, destacando la importancia de la atención médica y la adherencia a los tratamientos indicados. En la publicación, explicó que hace tres meses le detectaron cáncer de colon con metástasis en el hígado , lo que requiere seguimiento constante y posibles intervenciones adicionales .

Con un tono sereno , el conductor expresó: “Gracias por leerme. Los quiero” , enfatizando su gratitud hacia quienes lo acompañan en este proceso.

Además, remarcó que la enfermedad no lo detiene y que continúa con su labor en comunidades terapéuticas, mostrando cómo la resiliencia y el compromiso con su entorno son parte fundamental de su recuperación.

teto medina mensaje

Síntomas del cáncer de colon

El cáncer de colon se desarrolla en el intestino grueso y, en muchas ocasiones, comienza con pequeños pólipos que pueden ser benignos, pero que con el tiempo pueden convertirse en malignos. En sus etapas iniciales, la enfermedad suele ser silenciosa y no presenta síntomas claros.

Pero, cuando estos se manifiestan, pueden incluir cambios en los hábitos intestinales como diarrea o estreñimiento frecuente, sangrado rectal, molestias abdominales, sensación de evacuación incompleta, debilidad, cansancio y pérdida de peso.

cancer de colon

De acuerdo con MayoClinic, factores como la edad avanzada, antecedentes familiares, obesidad, tabaquismo, consumo excesivo de alcohol y dietas bajas en fibra aumentan el riesgo de desarrollar la patología.

Por estas razones, los médicos recomiendan realizarse exámenes preventivos, como la colonoscopia, especialmente a partir de los 45 años.

Cuáles son los posibles tratamientos

El abordaje del cáncer de colon depende de la etapa de la enfermedad y de la salud general del paciente. La cirugía suele ser el primer paso, ya sea mediante la extracción de pólipos precancerosos, resección parcial del colon o colectomía completa si el tumor se extendió.

En algunos casos, cuando hay metástasis limitadas, como en el hígado, puede realizarse una segunda intervención quirúrgica para extirpar las áreas afectadas.

cancer colorrectal.jpg NIH MedlinePlus Magazine - MedlinePlus

Según la American Cancer Society, la quimioterapia es otro pilar del tratamiento y puede administrarse antes de la cirugía (neoadyuvante) para reducir el tamaño del tumor, o después (adyuvante) para minimizar el riesgo de recurrencia.

Los medicamentos incluyen combinaciones como FOLFOX o CAPEOX, así como fármacos dirigidos. La radioterapia, por su parte, se reserva para casos más avanzados o cuando la intervención no es suficiente.

En etapas avanzadas, el procedimiento se centra en controlar el cáncer y mejorar la calidad de vida mediante terapias dirigidas e incluso procedimientos para mantener la función intestinal, como la colocación de stents.