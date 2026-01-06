Marco Rubio llamó al canciller Pablo Quirno y agradeció el apoyo argentino tras el operativo en Venezuela + Seguir en









El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, mantuvo una conversación telefónica con el canciller argentino Pablo Quirno, en la que agradeció el apoyo de la Argentina en la lucha contra el narcoterrorismo y el fortalecimiento de la seguridad en la región.

Marco Rubio mantuvo una conversación con pablo Quirno.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, dialogó este martes con el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, Pablo Quirno, para analizar el operativo llevado a cabo en Venezuela el pasado 3 de enero para detener al exgobernante venezolano Nicolás Maduro.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según informó la Oficina del Portavoz del Departamento de Estado, la conversación se centró en el alcance de la acción focalizada y en el impacto que este tipo de medidas tiene sobre la seguridad regional.

Durante el intercambio, Rubio agradeció especialmente a Quirno la cooperación sostenida de la Argentina en el combate contra el narcoterrorismo y en las iniciativas destinadas a reforzar la seguridad en América Latina. Desde Washington subrayaron la importancia del trabajo conjunto entre ambos países para enfrentar amenazas transnacionales y promover la estabilidad regional.

El contacto entre ambos funcionarios se inscribe en un contexto de mayor coordinación entre Estados Unidos y gobiernos aliados de la región, en momentos en que la situación en Venezuela vuelve a ocupar un lugar central en la agenda diplomática y de seguridad hemisférica.

Argentina reiteró ante la OEA su apoyo a la ofensiva de EEUU contra Nicolás Maduro en Venezuela Argentina refrendó este martes ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la postura que pronunció en Naciones Unidas (ONU) en favor de la operación de captura y extracción del exgobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, quien actualmente se encuentra en Nueva York, donde será juzgado por un tribunal federal. El Gobierno también reclamó por la liberación del gendarme, Nahuel Gallo, detenido desde diciembre del 2024 por el chavismo.

En la sesión extraordinaria que se llevó a cabo en Washington DC, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, reiteró la posición que Francisco Tropepi, representante argentino ante la ONU, planteó durante la reunión del Consejo de Seguridad. De manera que volvió a ratificar el apoyo libertario a la ofensiva de al administración de Donald Trump. “La Argentina valora la decisión y determinación demostrada por el presidente de Estados Unidos y por su gobierno en las recientes acciones adoptadas en Venezuela, que derivaron en la captura del dictador Nicolás Maduro, también líder del Cartel de los Soles, que al igual que el Tren de Aragua, fue declarado en 2025 como organización terrorista por el gobierno argentino”, expresó Cherniak. Horas después, EEUU admitió que el cártel no es una "organización criminal real".