Tierra del Fuego: tras las renuncias en Economía, Gustavo Melella nombró a Alejandro Barrozo como ministro + Seguir en









El mandatario provincial oficializó el reemplazo luego de una serie de salidas en el área económica, en un contexto de tensión financiera y ajuste nacional.

Gustavo Melella oficializó el recambio en el Ministerio de Economía tras una serie de renuncias en un contexto financiero delicado para Tierra del Fuego.

El gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Gustavo Melella, confirmó este martes la designación del contador Alejandro Barrozo como nuevo ministro de Economía de la provincia, tras la salida de Francisco Devita.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El anuncio fue realizado a través de las redes sociales del mandatario, donde destacó que la trayectoria del nuevo funcionario y su conocimiento de la realidad local “aseguran continuidad y responsabilidad en esta etapa”, al tiempo que agradeció a Devita por su “compromiso y trabajo en tiempos complejos”.

La confirmación del recambio llega luego de una serie de renuncias que sacudieron en las últimas horas al equipo económico fueguino, en un contexto marcado por fuertes tensiones financieras. Además de Devita, también dejaron sus cargos el secretario de Finanzas, Eduardo Almirón Denis, y la directora de Hacienda, María de los Ángeles Vázquez.

Si bien la renuncia del ahora exministro había sido presentada el 31 de diciembre, su salida y la de parte de su equipo recién se hicieron públicas en los últimos días. Consultado por Ámbito, Devita había señalado que se trató de un “ciclo cumplido” y evitó polemizar con el gobernador, mientras que fuentes locales indicaron que los cambios eran evaluados desde fines del año pasado.

La situación fueguina y el mensaje de Luis Caputo La designación de Barrozo se produce en un escenario especialmente delicado para la provincia, atravesado por el ajuste fiscal impulsado por el Gobierno nacional, las dudas en torno al futuro del régimen de promoción industrial y las dificultades para afrontar compromisos inmediatos, como el pago del medio aguinaldo a los empleados estatales.

En ese marco, Melella solicitó recientemente a las empresas del polo industrial fueguino un adelanto extraordinario de impuestos por cerca de $20.000 millones, medida que profundizó el cruce político con referentes de La Libertad Avanza y derivó incluso en pronunciamientos públicos del ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre la situación fiscal de la provincia. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LuisCaputoAR/status/2008356993765949615?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008356993765949615%7Ctwgr%5Ec248f820047b98ad74a418c16c6366bce93e6894%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ambito.com%2Fambito-nacional%2Frenuncias-el-equipo-economico-sacuden-tierra-del-fuego-medio-una-delicada-situacion-financiera-n6231066&partner=&hide_thread=false Oh casualidad, las provincias gobernadas por kirchneristas son las que más impuestos cobran y a las que peor les va. https://t.co/X3Hplozaov — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 6, 2026