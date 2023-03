Nueva fecha confirmada: Axel Kicillof abrirá las sesiones ordinarias el lunes

Si bien el mandatario no pudo llevar adelante el habitual balance de gestión en la apertura del 151° período de sesiones ordinarias, la actividad parlamentaria quedó inaugurada. Así lo confirmó Carlos Bianco, Jefe de Asesores del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, en una conferencia de prensa el miércoles por la noche: "Independientemente del mensaje que iba a dar el Gobernador en la Asamblea las sesiones ordinarias están abiertas, o sea que eso no afecta el trabajo normal de ninguna de las dos cámaras".