Nueva movilización de la cultura contra las reformas de la ley ómnibus: "Evitemos el apagón cultural"

Entre las referencias del cine, estuvieron directores, actores y productores de la industria. Sin embargo, el discurso de Santiago Mitre fue uno de los que mayor impacto provocó: " El cine no está pidiendo plata, sino que se mantenga la posibilidad de autofinanciamiento". "La pérdida de esa autonomía implícita en la inminente intervención augura un horizonte de menor diversidad, menor calidad , en el cual se vislumbra no un intento de resolver nada sino un gesto demagógico y destructivo , y va a volver a la industria del cine en susceptible de convertirse en una herramienta más de los caprichos de la contingencia política", añadió.

En el mismo espacio, y representación de la industria editorial, habló Juan Manuel Pampín, presidente de la Cámara Argentina del Libro (CAL) . “ Esta ley al Estado argentino le cuesta cero peso y solo ofrece un marco regulatorio justo para todos los actores de nuestra cadena comercial”, explicó e indicó que “nuestra ley es actualmente modelo de otros países de la región". “ Liberar el precio podría provocar que baje el precio, pero eso será por un tiempo para luego poder subir sin techo ”, advirtió en torno a la generación de oligopolios y manifestó que “el libro no es solo una mercancía, sino un bien cultural a través del cual se propagan las ideas y el conocimiento”.

Santiago Mitre en Diputados.mp4

El actor, director de teatro y gestor Mauricio Dayub fue otro de los que intervino en el plenario de comisiones. Allí recordó que en su juventud "tenía la misma vocación que tienen muchísimos chicos de mi provincia, y un subsidio del Fondo Nacional de las Artes me permitió estudiar en Buenos Aires” y subrayó que "Argentina hoy es una de las potencias teatrales más grandes del mundo. Nos representan actores en todo el mundo, nos valoran en todo el mundo y esos actores han sido inicialmente personas que empezaron a trabajar ayudados por estos subsidios”.

Feria del Libro Urgente: editoriales y librerías argentinas se unieron a la movilización

A través de una convocatoria acompañada por la Cámara Argentina de Librerías Independientes (CALI), la Cámara Argentina del Libro (CAL), la Fundación El Libro y distintos sectores que componen el universo editorial argentino, librerías y editoriales participaron de la movilización al Congreso a través de una Feria del Libro Urgente. Entre los reclamos, se oponen a la eliminación de beneficios impositivos -que gravaba la recaudación de los juegos de azar- para la creación de un Fondo Especial de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (CONABIP) y al desmantelamiento del programa "Libro %", iniciativa que motorizaba la actividad económica editorial durante la Feria del Libro de Buenos Aires.

Además, el sector se opone a la derogación de la ley 25.542 -conocida como Ley del Libro-, que establece un precio uniforme de venta al público que promueve condiciones de competencia igualitaria a pesar de la diversidad de envergadura de los sellos editoriales que conviven en la Argentina, entre transnacionales e independientes. "La derogación de esa ley sería un desatino dentro de la decena de atrocidades que tiene ese proyecto", señala Daniel Divinsky, uno de los fundadores de Ediciones de la Flor y consejero honorario de la CAL, para Ámbito.

"Esta norma rige en la mayoría de los países civilizados del mundo. Se derogó en Inglaterra, donde cerraron una cantidad de librerías que no pudieron soportar la competencia de las grandes superficies o las grandes plataformas de Internet", explica y agrega que la ley 25.542 "permitió el surgimiento de pequeñas y medianas librerías, que son las que han permitido la bibliodiversidad porque no venden sólo los best sellers. Es precisamente esta ley que impide que los supermercados o los grandes lugares de venta de internet puedan otorgar mayores descuentos sobre el precio sobre potenciales compradores".

Daniel Divinsky.webp Daniel Divinsky, histórico editor argentino.

Posteriormente, explicó que "eso concentraría el acceso a libros mayormente demandados por el mercado y no permitiría espacio para la enorme producción de calidad de editoriales que hacen tiradas pequeñas por libros que dependen de la venta por canales de venta normales". Además, consultado sobre si en el caso del universo editorial el libre mercado confrontaría con la diversidad de libros, respondió: "Sin ninguna duda. Es la política del zorro libre y el gallinero libre: el zorro se come a la gallina".

Ley ómnibus: qué dice el nuevo borrador sobre la cultura

Según el nuevo proyecto de la ley ómnibus, al que pudo acceder Ámbito, los acuerdos del Gobierno nacional con parte de la oposición retroceden en algunas reformas que habían dispuesto sobre la actividad cultural, aunque no habría una consideración a la demanda de la Ley del Libro. Las modificaciones son: