La cultura, en alerta: para el Gobierno es "un gasto y no una inversión"

Para el funcionario, la cultura es un gasto y no una inversión. “Nos encontramos con gasto público, no con inversión” , sostuvo textualmente en referencia a organismos autárquicos que generan sus recursos de diversas modos, salvo el de recurrir al erario público. “Vamos a reducir el aparato estatal”, agregó. “Vamos a centralizar tareas y funciones, modificar la estructura para reasignar programas que van a depender de forma directa del presupuesto nacional y de la administración central”, dijo.

Las reacciones de de este jueves oscilaron entre quienes redoblaron su indignación, como el cineasta Adolfo Aristarain que hizo declaraciones incendiarias contra el Gobierno, y aquellos que, naturalmente, no entienden qué quiere decir que el FNA y el INT sean desde ahora “programas activos bajo la órbita de Cultura”.

El Secretario tendrá que dar más explicaciones, aunque hubo quienes celebraran cautamente que, al menos, no colgaría sobre ambos organismos el cartel de CERRADO. A diferencia de Javier Torre, que dio un portazo indignado cuando Cifelli lo desnombró como titular del FNA (después de que aquel diera un reportaje a un diario hablando como funcionario), Mariano Stolkiner, también nombrado de hecho titular del INT, permanece calmo.

“Entiendo que a lo que hace referencia Cifelli es a que el INT dejará de ser un organismo descentralizado. Saber que seguiría funcionando podría entenderse como algo positivo, en todo caso lo que faltaría conocer es bajo qué condiciones y con qué presupuesto”, dijo Stolkiner a Ámbito. “Yo no estoy oficializado”, añadió, “lo que hablé en su momento con Cifelli fue que no estaba con disponibilidad para asumir hasta tanto no se garantizara la vigencia de la ley 24.800 o, en su defecto, apareciera una alternativa que sirviera a la continuidad y financiación para el organismo".

"Cifelli me dijo que trabajaría en eso y quedé a la espera, como también a disposición para encontrar esa posibilidad. Desde entonces no volví a tener novedades", agregó. "En el INT si un proyecto que hubiera recibido un aporte no llegaba a su concreción, el dinero debía ser devuelto. El INT sólo financia hasta un 75% de los montos totales de un proyecto, eso es por ley, aunque en la práctica el dinero que reciben los diferentes proyectos no llegan a cubrir, ya de por si, ni algo cercano al 50% de su financiación. Lo de aportar a la exportación me parece muy bien, aunque en cierta medida ya es función del INT hacerlo. Quizás no de un modo directo, pero como devenir de la promoción y fomento de la actividad es que mucha gente va sentado sus bases para exportar nuestro teatro al mundo, cosa en la que Argentina es potencia”, siguió.

ARTEI, la Asociación Argentina del Teatro Independiente (que se fundó en 1998, el mismo año en que se promulgó la hoy vapuleada Ley del Teatro 24.800) dijo en un comunicado: “Derogar la Ley Nacional del Teatro representa una afrenta a la trayectoria teatral argentina reconocida mundialmente. Reemplazar el Instituto Nacional del Teatro por vagas promesas de convertirlo en ‘programa’ contradice su federalismo y su transparencia de siempre. Si esa vaga promesa se concretara, sería un programa absolutamente discrecional, dependiente del gobierno de turno y de los impuestos generales, de los que ahora no depende. Reiteramos el llamado a legisladores y legisladoras a que no aprueben este retroceso cultural de más de 25 años”.

La opinión de distintos referentes de la cultura

De manera independiente, otros representantes de la cultura nacional dieron su opinión a este diario: “Numerosos ex directores del Fondo de las Artes se han sumado para manifestar su rechazo a que se vulnere la institución, y hay que destacar que son personalidades que ejercieron ese cargo en distintos períodos, con ideologías contrastantes, pero que igual convivieron en armonía y contribuyeron al sostenimiento de la tarea de forma admirable. Yo creo en el valor de la palabra, y Javier Torre fue designado de palabra, aunque faltara la firma. Y fue convocado por su gran prestigio y todo lo que hizo de bien en el Centro Cultural San Martín. En el ámbito de la cultura nos angustia también carecer de un interlocutor, ¿con qué diputados, senadores se puede hablar, que mantengan su palabra?”, dijo el director de cine, Oscar Barney Finn.

Por su parte, el guionista y dramaturgo, Javier Daulte, indicó: “Esto sorprende. Sorprende que digan que el Instituto del Teatro sea parte de la Secretaría porque siempre dependió de ella. No sé cuál será el tecnicismo actual. Que el Instituto siga existiendo uno lo entendería como una buena noticia; no sé si habrá influido la reacción que tuvo el sector ante la noticia de su disolución, pero lo que hay que esperar es que el secretario defina qué piensan hacer, cómo funcionará, en fin, todo. Antes de eso no se puede opinar nada.

En tanto, el actor Osmar Núñez, criticó al secretario de Cultura al destacar: "que hable de la cultura como ‘gasto’ supone una postura política con la que no estoy de acuerdo”.

Por último, Carlos Belloso fue más aguerrido: “Esto es como lo de los jubilados, discrecional. No sé si van a dar partidas a los que ellos quieren, no sé si habrá concursos, si conocen la problemática del teatro independiente o de cualquier otra manifestación de la cultura. Si es discrecional se lo darán a un pariente, a un amigo, porque les gustó la obra”.

Carolina Liponetzky y Marcelo Zapata