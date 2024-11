Nuevo traspié para el proyecto de "democracia sindical", pero avanzó reforma de créditos laborales

"Vengo a manifestar mi rechazo al planteo", inició Pichetto , quien luego de enumerar reformas laborales ya aprobadas en ley Bases dijo: "Me parece que no alcanza con un debate meramente parlamentario, es imprescindible llamar a los representantes de las organizaciones sindicales porque hay algunas experiencias que han sido muy frustrantes en la historia argentina a la hora de abordar estas temáticas". "Hay que ser realistas de los límites que el Gobierno tiene y el mismo Gobierno no entendió" , concluyó y confirmó que los redactores del dictamen se anclarían en 15 firmas.

Miguel Pichetto.jpg Miguel Pichetto fue una figura clave en la reunión legislativa de la comisión laboral. Diputados

Más adelante, y con cierta sorna, un representante del gremialismo, el santiagueño José Gómez (Unión por la Patria), le dio un susto al peronismo: "Me van a disculpar mis compañeros, pero yo voy a apoyar la decisión radical de no reelección en los sindicatos... pero siempre y cuando nosotros, en la Cámara de Diputados, pongamos una cláusula de que no podemos ser reelecto". "Esto es legislar en cuestiones que no nos corresponde. El pueblo tiene el poder del voto y el afiliado tiene el poder del voto", concluyó.

Reforma de contratos laborales

Posteriormente, hubo dos dictámenes para la reforma de los artículos 255 y 276 de la Ley N° 20.744 de Contrato de Trabajo, correspondientes al reingreso del trabajador y a las indemnizaciones y a la actualización de los créditos laborales por depreciación monetaria. Ambos apartados fueron reformados a través del DNU 70/2023 y se encuentran paralizados en medio de un proceso judicial.

El proyecto de la mayoría tiene el respaldo del PRO, la UCR y La Libertad Avanza -en disidencia- y plantea "una tasa de interés pura del 3% anual" para las indemnizaciones mientras transcurre el tiempo del litigio judicial. "Este proyecto trata de poner certeza, permitirá no solo recomponer y adecuar el crédito original en un reclamo de índole laboral, sino también, otorgará previsibilidad y seguridad jurídica”, planteó el rionegrino Sergio Capozzi (PRO).

El dictamen de minoría reunió firmas de Encuentro Federal y Unión por la Patria. El diputado por la provincia de Buenos Aires, Sergio Palazzo (Unión por la Patria), consideró "exigua" la suma del 3% anual y remarcó el proyecto que apunta a una actualización por IPC más el 5% anual: "A la carga de haberlo tenido en la indignidad por no reconocerle un derecho o una indemnización por la que está litigando, no se puede permitir también que esta situación lo llevé a que pierda el valor de su crédito laboral".

El dictamen de rechazo fue firmado en soledad por Alejandro Vilca (FIT).

Informe Fernando Brovelli.-