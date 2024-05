Oposición porteña reclama fondo anticíclico a Jorge Macri.

La oposición ahora quedó centrada en la Ciudad en el bloque Unión por la Patria (UP) y las bancadas dela izquierda con tres legisladores. Desde UP insisten de todos modo en rechazar la política de Jorge Macri . La diputada Claudia Neira explicó las razones.

"No podemos acompañar esta ampliación presupuestaria porque lo que está haciendo Jorge Macri es golpear más a la clase media que ya viene golpeada por las medidas del Gobierno nacional. En la Ciudad no hay plan pero plata hay: $10 billones a partir de esta ampliación. Lo que no hay es un plan para sostener la actividad económica y acompañar a la ciudadanía. En un momento en que cae la recaudación impositiva y los ingresos de las personas, producto de la recesión provocada por el gobierno nacional, es necesario adoptar medidas contra cíclicas", sostuvo la legisladora.