Ordenaron la detención de De Vido tras la confirmación de la condena por la tragedia en Once







El Tribunal Oral le ordenó al exfuncionario que se presente este jueves en Comodoro Py para que, finalmente, quede detenido.

El máximo tribunal confirmó la condena de Julio De Vido por su rol en la tragedia de Once.

El Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó este martes la detención del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, condenado a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia que dejó firme su condena por la Tragedia de Once.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"Conforme el criterio adoptado por este Tribunal en anteriores intervenciones, convocase al condenado Julio Miguel De Vido para que se presente el próximo día jueves 13 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, para hacer efectiva su detención", afirmó el juez Ricardo Basílico en su resolución a la que pudo acceder Ámbito Financiero.

Sin embargo, aún se espera que la defensa pida que el exministro de Planificación Federal acceda a un régimen de prisión domiciliaria ya que tiene más de 75 años y problemas de salud. Debido a esto, este trámite tiene un proceso por lo que se prevé que hasta que se resuelva, quede detenido en una cárcel federal.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, con firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, rechazó por inadmisibles los recursos presentados por la defensa del exfuncionario, los cuales pedían su absolución; y por la Fiscalía, que buscaba aumentar la condena de De Vido.

Julio De Vido.jpg Aún se espera que la defensa pida que Julio De Vido acceda a un régimen de prisión domiciliaria ya que tiene más de 75 años y problemas de salud. Hasta que se resuelva, queda detenido en una cárcel federal. Foto: Agencia Noticias Argentina Por qué De Vida ira nuevamente presó El Tribunal Oral Federal N° 4 ordenó este martes la detención de Julio De vido, en respuesta a su responsabilidad en la tragedia ferroviaria de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012, la cual dejó un saldo de 52 personas muertas y 789 heridas.

El primer juicio por la tragedia de Once concluyó en 2015, cuando el Tribunal Oral Federal N°2 condenó al maquinista Marcos Córdoba, a los propietarios y exdirectivos de TBA, y a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi. En esa sentencia se estableció que el choque se produjo por el mal estado del tren, la falta de mantenimiento y la negligencia del conductor, pese a los fondos estatales destinados al servicio ferroviario. El fallo también ordenó investigar la responsabilidad del entonces ministro de Planificación. Es por eso que, De Vido ya estuvo detenido en la cárcel federal de Marcos Paz desde octubre de 2017 por otras causas hasta diciembre de 2019 cuando le dieron la prisión domiciliaria. En 2020 fue excarcelado y desde entonces, estuvo en libertad, hasta ahora.