El Congreso en modo colonia de verano: el Gobierno planea desdoblar extraordinarias de diciembre a febrero Por Déborah de Urieta







La Casa Rosada apura las negociaciones con gobernadores por el Presupuesto 2026 para sacarlo antes de fin de año. En cambio, se prevé que los proyectos "reformistas" de Javier Milei, por su calibre, queden para mediados de enero. Mientras tanto, los diputados electos del oficialismo toman un curso introductorio sobre el funcionamiento de la Cámara baja.

Los libertarios electos reciben un curso intensivo de tres días para aprender las reglas de la Cámara.

Se viene un verano intenso en el Congreso. El presidente Javier Milei aprovechará el envión del triunfo electoral para avanzar con sus reformas y usará el Presupuesto 2026 como moneda de cambio con los gobernadores. Por el calibre de los proyectos, las sesiones extraordinarias, que en principio fueron anunciadas hasta el 31 de diciembre, se prolongarían hasta febrero. En la previa, las autoridades de la Cámara de Diputados capacitan a los diputados electos, que carecen de formación legislativa.

La semana pasada Milei comenzó a calentar los motores. Reunió a los diputados y senadores libertarios y del PRO, junto con los electos en los comicios del 26 de octubre. En ese encuentro, que se celebró a puertas cerradas en la Casa Rosada, les anunció que llamará a sesiones extraordinarias para avanzar con la sanción del Presupuesto 2026, las tres reformas que tienen prioridad en el arranque del segundo tramo de su mandato. Estas son la del Código Penal, la Laboral y la Impositiva. Y confirmó que, para avanzar con la sanción de estos proyectos, convocaría a extraordinarias hasta el 31 de diciembre.

De todas formas, ya en esa instancia, como contó Ámbito, los oradores, que además de Milei fueron Patricia Bullrich y Martín Menem, les hicieron saber a los legisladores que las sesiones extraordinarias (en las que el Congreso solo puede tratar los proyectos habilitados por el Poder Ejecutivo) se retomarían en la segunda parte de enero hasta finales de febrero.

Los libertarios son conscientes de que se trata de proyectos que requieren de la venia de los gobernadores para prosperar. Pese a la remontada que lograron en las elecciones y el acompañamiento casi incondicional del PRO no les alcanza. Por eso, deberán que negociar con los mandatarios provinciales. Qué mejor que el Presupuesto 2026, instancia en la que los gobernadores pueden reclamar obras y fondos para sus provincias a cambio de votos. Es decir, la famosa “rosca” que Milei supo desdeñar cuando era panelista de tv.

Así las cosas, en la Casa Rosada impulsarán, en un primer término, el debate por la “ley de leyes” para luego pasar al resto de las iniciativas. De esta manera, los gobernadores se podrían garantizar que sus pedidos están plasmados en el proyecto y, luego, que sus diputados levanten las manos en el recinto para acompañar los proyectos libertarios . De allí que el Ejecutivo, con Manuel Adorni y Diego Santilli como interlocutores, pusieron un pie en el acelerador para avanzar con el proyecto que Milei presentó por cadena nacional en septiembre pasado.

Pero además, hay una cuestión logística que obliga a dividir las extraordinarias en dos. Se da por descontado que las reformas de Milei (por su impacto fiscal) también deberán pasar por la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside el libertario “Bertie” Benegas Lynch. Es decir, los mismos diputados deberían abocarse a tratar más de una iniciativa al mismo tiempo (habrá que ver si alguno de los proyectos ingresa por el Senado, para evitar un embudo en la Cámara baja). Diputados electos, al aula Mientras que los ministros del Interior y el jefe de Gabinete tejen acuerdos con los mandatarios provinciales “afines”, funcionarios de la Dirección de Información Parlamentaria de la Cámara de Diputados se encargan de capacitar a los legisladores electos el 26 de octubre. Tal cual contó el newsletter HechaLaLey, con el secretario Parlamentario Adrián Pagán a la cabeza, los legisladores electos recibirán una charla introductoria sobre el funcionamiento de la Cámara a los recién llegados. La capacitación comienza este martes y se extiende hasta el jueves. Y verán temas como: tipos de proyectos, comisiones, funcionamiento del recinto, qué hacer frente a una moción. "Será una charla reglamentaria, no hay bajada de línea", dijeron fuentes del Congreso a este medio. JAVIER MILEI DIPUTADOS La tropa libertaria se prepara para las sesiones extraordinarias. Presidencia Al parecer, la clase introductoria que recibieron la semana pasada en la Casa Rosada, con el padre de Martín Menem, Eduardo (un reconocido conocedor del Derecho Parlamentario y mano derecha de su hermano, Carlos, durante su presidencia) no fue suficiente para los debutantes. Es más, ese día se llevaron el "kit libertario" que incluía un ejemplar de la Constitución Nacional y el Reglamento de la Cámara de Diputados. De esta manera, el oficialismo prepara a la tropa (que en su gran mayoría carece de experiencia legislativa) para poner en marcha el Congreso en un verano que promete ser de alta intensidad. Es que Milei aprovechará el aval que recibió en las urnas, la letra chica del Presupuesto y el shock en el que quedó la oposición tras los resultados de octubre para llevar agua para su molino. Y, así, intentar cumplir con su promesa de tener “el Congreso más reformista de la historia”.