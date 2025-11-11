Revés para el exespía Raúl Martins: la Corte Suprema rechazó su queja y avanza la extradición







La Corte Suprema rechazó por inadmisible la queja del ex espía, acusado de liderar una red de explotación sexual y lavado de dinero. Con su prisión preventiva ratificada, Martins sigue detenido en México.

La Corte Suprema de Justicia rechazó los planteos de la defensa del exespía Raúl Martins quien está acusado por haber sido dueño de varios prostíbulos VIP en la Ciudad de Buenos Aires. Martins está detenido en México, donde residía, a la espera de se disponga su extradición.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrnatz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal desestimó la queja de la defensa que cuestionaba las resoluciones que habían avalado la extensión de su prisión preventiva y rechazaban su pedido de cumplir la detención en su domicilio.

El Tribunal Oral Federal 7 primero y la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, después habían denegado el pedido. Ahora, la Corte rechazó la presentación por aplicación del artículo 280 del Código Procesal en lo Civil y Comercial de la Nación.

Raúl Martins y los prostíbulos VIP Raúl Martins se fue del país a principios de la década del 2000. Y una vez instalado en Cancún abrió varios boliches de sexo VIP.

En julio de 2019, quedó procesado, acusado de haber liderado una organización criminal dedicada a la explotación sexual de mujeres mediante la implementación de locales comerciales catalogados como "bar, café o whiskería", desde el 10 de noviembre de 2010 hasta el 27 de octubre de 2014, cuya principal actividad habría tenido lugar en un inmueble ubicado sobre la avenida Juan B Justo, en la Capital Federal.

El exespía está detenido en México desde el 3 de octubre de 2019 cuando intentaba salir del país desde el aeropuerto de Cancún tras haber camuflado su aspecto y su identidad. Según la acusación que se elevó a juicio y aguarda en el Tribunal Oral Federal N° 7, Martins junto a parte de su familia se habría dedicado de manera “sostenida e ininterrumpida en el tiempo” a ofrecer servicios de prostitución en diversos locales para luego reintroducir el dinero obtenido ilícitamente en el mercado legal, ocultando su verdadero origen. Lorena Martins, hija del exespía, se convirtió en su denunciante: aseguró que por los prostíbulos pasaron políticos y otras figuras del poder que, sin saberlo, habrían sido filmados con cámaras ocultas para eventuales extorsiones.