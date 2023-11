Pablo Biró dio marcha atrás y se arrepintió de su advertencia a Milei: "Tuve una frase muy poco feliz"

El secretario General de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas reconoció que "se equivocó porque no es buen comunicador" y se retractó de decir que si el presidente entrante quería privatizar Aerolíneas Argentinas "los iban a tener que matar".

Es por esto que admitió que tuvo una frase "muy poco feliz" y que "sacada de contexto caería muy mal". "Hasta a mí me cae mal", aseguró y agregó: "Tengo que empezar aclarando que Javier Milei ganó con el 55% de los votos en elecciones limpias, sin fraude ", señaló en declaraciones televisivas.

"En la nota fuera de contexto yo quería transmitir prudencia y me equivoqué porque no soy buen comunicador. Y terminé diciendo 'mirá, si todo eso sucede, nos dejan sin laburo y otra vez como los privados, no cobramos salarios, se roban los aviones y todo... ya nos reprimieron, nos dieron palazos y nos van a tener que matar a palazos", dijo.