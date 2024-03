Pacto de Mayo: gobernadores ponen reparos al llamado del Gobierno

Llaryora advirtió sobre lo que cree fue "falta de experiencia" del oficialismo. “Presentar un DNU tan amplio, con tantos temas, disimiles uno de otro, no fue la técnica adecuada” “ Hay una falta hi de conocimiento legislativo y operativo ”, sostuvo.

“¿Vos te crees que nosotros, porque nos manden los trolls vamos a dejar de defender los intereses de nuestras provincias?”, desafió, dirigiéndose a Alejandro Fantino, el moderador del bloque.

A su turno Ignacio Torres señaló: “Hay que tener mucho cuidado en las formas. Si desde el gobierno te dicen ‘en tu provincia viven un montón de guanacos’, eso va en contra de cualquier consenso”, ejemplificó, en alusión a los dichos de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich. “Hay que tener la humildad suficiente para entender que la Argentina es heterogénea y que mas allá de la general paz hay realidades muy distintas”, sostuvo.

Como dijo días atrás en una entrevista concedida a Ámbito, Torres se refirió al Pacto de mayo como "declarativo", porque "muchas cosas son redundantes ya que están escritas en la Constitución". "Lo importante es la letra fina que va al Congreso y no hay que esperar a mayo, tiene que estar ya", añadió

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, se sumó al evento más tarde debido a las condiciones climáticas. En línea con sus pares, sostuvo: “Si uno mira los últimos 65 años, en la política de estado, el consenso ha sido que se puede vivir con déficit fiscal”, remarcó.

El gobernador fue crítico con respecto al comunicado que el lunes publicó la UCR. “Lo que dicen los dirigentes a veces tratando de cubrirse ante a la militancia con un comunicado no contribuye a reposicionar al radicalismo como un partido moderno. Es inoportuno. Un comunicado que no dice mucho. No me parece justo para los dirigentes que estamos gobernando”, manifestó.

Según pudo saber Ámbito, Cornejo -quien no estuvo presente en la reunión del Ejecutivo con gobernadores por encontrarse en Canadá- será recibido el miércoles por el ministro de Interior en Casa Rosada. El encuentro se llevará a cabo a las 10 de la mañana.