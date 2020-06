En el Día Mundial del Medio Ambiente, Fabiola Yáñez dialogó con el Papa Francisco

El Pontífice inauguró también la denominada "Universidad del Sentido" de la fundación pontificia Scholas Occurrentes, en un encuentro virtual del que participaron a miles de jóvenes de 170 ciudades de distintas partes del mundo.

“La educación crea cultura, o no educa. Una educación que no escucha, no educa. La educación nos enseña a celebrar, o no educa. Cualquiera me puede decir: "¿cómo?, ¿educar no es saber cosas?" Eso es saber, pero educar es escuchar, crear cultura, celebrar”, sostuvo Francisco ante la comunidad de Scholas.

Así mismo, remarcó su mensaje de los tres lenguajes: “Lenguaje de la cabeza, del corazón y de las manos, sincronizados. Cabeza, corazón y manos creciendo armónicamente”.

Antes de las palabras del Santo Padre, como fue en el origen, un mensaje interreligioso por el Día Mundial del Medio Ambiente, estuvo a cargo del Imán Abdel Nabi Elhefnawi, del Centro Islámico de la República de Argentina; el Gran Rabino de Jerusalén Rabbi Shlomo Amar, y el Cardenal Carlos Aguiar Retes, de México.

En tanto, las diez primeras damas de América Latina y el Caribe, leyeron distintos pasajes de la encíclica papal Laudato Sí sobre el cuidado de la casa común, el planeta Tierra.

fabiola yañez.jpeg Fabiola Yáñez leyó un fragmento de la encíclica papal Laudato Si sobre el cuidado del planeta Tierra. Prensa Presidencia.

“¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? Esta pregunta no afecta sólo al ambiente de manera aislada, porque no se puede plantear la cuestión de modo fragmentario. Cuando nos interrogamos por el mundo que queremos dejar, entendemos sobre todo su orientación general, su sentido, sus valores. Si no está latiendo esta pregunta de fondo, no creo que nuestras preocupaciones ecológicas puedan lograr efectos importantes", fue el fragmento que le tocó reproducir a Fabiola Yáñez de la encíclica papal.

En este encuentro virtual también participaron las primeras damas Kim Simplis Barrow, de Belice; Michelle Bolsonaro, de Brasil; María Juliana Ruiz, de Colombia; Claudia Dobles Camargo, de Costa Rica; Rocío González de Moreno, de Ecuador; Ana García de Hernández, de Honduras; Yazmín Colón de Cotizo, de Panamá; Silvana Abdo, de Paraguay, y Lorena Ponce de León, de Uruguay.

yáñez papa francisco.jpeg Yáñez, junto a otras nueve primeras damas. Prensa Presidencia.

En el inicio de la actividad, se proyectó un video de las Primeras Damas con niños y niñas de sus países en el que resaltaron el "compromiso" de los jóvenes con el cuidado del medio ambiente.

A fines de 2019, Yáñez y las integrantes de ALMA se habían reunido con el pontífice durante la inauguración de la nueva sede de Scholas en el Vaticano.